(FOTO) HAN ODUŠEVLJEN SARAJEVOM: Evo šta je objavio na svom tviteru komesar EU!

Han je jutros doputovao u dvodnevnu posetu Sarajevu, a danas će učestvovati na Samitu premijera Zapadnog Balkana čiji će domaćin biti predsedavajući Veća ministara BiH Denis Zvizdić.

Good morning from beautiful #Sarajevo! Looking fw. to the #WB summit w. all 6 Prime Ministers. For the 1st time taking place in the region! pic.twitter.com/7y57Z30CKS