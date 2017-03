(FOTO) MAJKA OBJAVILA STRAVIČNE SLIKE SINA: Dete joj godinama trpi vršnjačko nasilje, škola ćuti!

Na Fejsbuk profilu, pod imenom Minela Stanić, majka Selma Gandura objavila je potresne fotografije svoga sina M.M. sa okrvavljenom glavom. Deca koja su tukla M. M. takođe su đaci Osnovne škole u Hadžićima, a kako piše Gandura ovaj događaj je prijavljen policiji.

"Dete pošaljete u školu zdravo i pogledajte kako mi dođe iz škole od dečaka koji ga od prvog razreda napada i ne samo njega nego čitav razred. Opštini stavljala na stranicu šta se dešava, a oni obrisali e sad je u policiji sve...pa ćemo da vidimo dokle više će moje dete da maltretiraju. A i deca koja su tu bila doživela su stres zbog krvi", stoji u postu ove majke.

Škola je potvrdila da se radi o vršnjačkom nasilju dečaka uzrasta od osam godina, ali da se tuča nije desila u krugu škole!?

"Učiteljica je ispratila učenike iz škole i dvorišta gde je ona bila odgovorna. Išla je i do autobuske stanice i tu ih nije zatekla. Deca su u grupama išla kući i nadomak kuće došlo je do koškanja između grupe učenika. Dečak koji je povređen i čije fotografije su objavljene na Fejsbuku je povredio dečak koji ga je branio od drugih dečaka. Tačnije kako su nam rekla deca on nije imao nameru njega da udari. Što se tiče puta od kuće do škole nadležnost je u rukama roditelja i policije. Nana i majka su prijavili sve policiji - kazali su od uprave škole.

Fotografije krvavog dečaka objavila je i njegova baka na Facebooku forumu "Dame" i izazvale lavinu komentara na ovoj društvenoj mreži

"Ja zaista moram ovako... Moj unuk ide u Osnovnu školu u Binježevu, treći je razred. Danas je došao ovako kući i pravac u Hitnu. Dečak iz razreda mu je ovo uradio. Prošle godine mu je ostavio špic od olovke u ruci, a o modricama po telu da vam i ne govorim. Išli smo u školu i žalili se više puta, ali uzalud... Nije u pitanju samo naše dete, taj mali zlostavlja svu decu redom. Škola ništa ne preduzima, dok se ne desi još gore zlo. Ko štiti to dete koje već u trećem razredu pravi ovakve stvari? Pa, ljudi pogledajte...``, napisala je baka školarca dok su ostali članovi osudili ovakvo zlostavljanje- stoji u postu.

