IVANIĆ O KRIZI U BIH: Nju stvaranju trvenja Bošnjaka i Hrvata

"Nama je motiv da BiH bude dejtonska i stabilna, jer u okviru nje čuvamo vlastite institucije", rekao je Ivanić sinoć uoči početka sednice Opštinskog odbora PDP-a u Tesliću, prenose Nezavisne.

Ivanić je naglasio da je tokom dvogodišnjeg mandata u Predsedništvu BiH uspešno i u interesu Republike Srpske okončao nekoliko kriza, navodeći primer izvoza naoružanja u Ukrajinu, pritiske da BiH ne bude prisutna na Paradi pobede u Moskvi.

Prema njegovim rečima, on je uspeo "da očuva dignitet srpskog borca u Oružanim snagama BiH prisustvom na paradi povodom Dana Republike Srpske" i podsetio na slučaj odbacivanja revizije presude po tužbi protiv Srbije."Interes Republike Srpske je stabilnost i očuvanje onoga što imamo, a to je puno prostora koji mi možemo iskoristiti", rekao je on.

(Tanjug)

