IVANIĆ TRAŽI DA SE INCKO IZVINI ZBOG POREĐENJA RS I NDH: Javno izvinjenje ili prekidamo komunikaciju

Ivanić je za RTS kazao da će u slučaju izostanka Inckovog izvinjenja, prekinuti komunikaciju sa tim međunarodnim predstavnikom.

"Izjava visokog predstavnika u kojoj je poredio RS sa NDH je jedna od najgnusnijih stvari koji je sebi mogao da dozvoli čovek koji je u BiH došao da sa mandatom čuva mir, i što je još važnije da čuva postojanje Republike Srpske. Verovati u neutralnost čoveka koji RS poredi sa NDH, znači biti izuzetno politički naivan", istakao je Ivanić.

Prema rečima srpskog člana Predsedništva BiH, takva retorika bila bi uvredljiva i da je došla od nebitnog, nevažnog pojedinca.

"Kada tako nešto izgovori čovek koji je tu da obezbedi opstanak RS, onda ona dobija na svojoj punoj težini", smatra Ivanić.

On je poručio da Inckov stav nije samo uvreda građana Republike Srpske već i uvreda za sve građane BiH, sve normalne ljude kojima je stalo da dve decenije posle rata Bosna i Hercegovina ne bude mesto stalnih sukoba. Ivanić je rekao da očekuje izvinjenje od visokog predstavnika.

"Ako i posle svih ovih reakcija to ne učini, to znači da veruje u to što je rekao i pod tim uslovima ne vidim više nikakvu mogućnost komunikacije sa Valentinom Inckom", zaključio je Ivanić.

RTS podseća da izjava visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka kako je proslava 9. januara, Dana Republike Srpske, ravna obeležavanju 10. aprila, datuma kada je 1941. godine uspostavljena NDH, od juče izaziva osude u RS i Srbiji.

Autor: Tanjug