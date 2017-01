OŠTRE REAKCIJE ZBOG POZIVA DUDAKOVIĆA NA RAT: Da je sreće reagovala bi država pa se ne bio junačio

Boračka udruženja i pojedinci oštro su kritikovali penzionisanog generala tzv. Armije BiH Atifa Dudaković, koji je na skupu u Luksemburgu mlade Bošnjake pozvao na rat, a prethodno je to učinio i njegov kolega, inače, bivši oficir JNA, Sefer Halilović.

Dudaković je, naime, na skupu Bošnjaka, posvećenom "genocidu" u Srebrenici izjavio da svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi da kupi "alfa unifromu", čizme, vreću za spavanje i ranac. On je okupljenima poručio i da su Bošnjaci "olako napustili služenje vojnog roka".

Slanje ovakvih poruka iz Evrope, Dudakoviću su omogućili Haški tribunal i bh. pravosuđe, koji penzionisanog generala tzv. Armije BiH nisu procesuirali za zločine, smatraju u RS. Njegov poziv mladim Bošnjacima da kupe uniforme, za potpredsednika Narodne skupštine Nenada Stevandića poziv je kojim se demaskiraju prave namere.

Nema predaha kada je reč o napadima na Republiku Srpsku! Ponovo navodni genocid i ponovo nad Bošnjacima. Njegovu najavu i početak rata Srpska je, prema rečima Atifa Dudakovića, slavila 9. januara. On se, kaže, borio protiv agresora na svoju zemlju. Zatreba li, i sutra će to učiniti. Za tako nešto, smatra, ima i kritičnu masu, kako ih naziva, patriota da odbrane Bosnu. I ne samo to. Radiće na njihovom umrežavanju. Mladim Bošnjacima poručuje da kupe alfa uniformu, čizme, vreću za spavanje, ranac.

"Ja bih ga podsetio da je on bio jugoslovenski patriota i da je pod Mladićevom komandom branio Jugoslaviju. Hoće li da ospori pravo da smo branili državu koja je 1918. stvorena", zapitao je Milomir Savčić, predsednik Boračke organizacije Republike Srpske, prenela je RTRS. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da se može postaviti pitanje kakva bi bila pravna i fizička zaštita Srba u BiH da nema Republike Srpske.

" Zato moramo da je slavimo. Zato moramo da je čuvamo i branimo", rekao je Milunović.

U zločinima Dudakovićevog Korpusa ubijeno je više od hiljadu ljudi, više stotina je nestalo, i proterano desetine hiljada, podsećaju iz Republičke organizacije porodica nestalih.

"Za očekivati je da čovek bez kazne može da se vrati na mesto zločina i da ponovi takav zločin, pa ne čudi da daje takve izjave", kaže Nedeljko Mitrović, predsednik Republičke organizacije porodica poginilih, zarobljenih boraca i nestalih civila.

Dudakoviću veterani poručuju da bi omladini, umesto poziva da kupe uniformu i ratnih pokliča, trebalo da daje lekciju iz koje mogu mnogo da nauče.

" Zašto ih ne uče da je Republika Srpska trajna tvorevina koja je međunarodno priznata. Zašto ih ne uče da je BiH zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda - pita Duško Vukotić, predsednik Udruženja "Veterani Republike Srpske".

Mržnja prema Republici Srpskoj nije samo politička niti intelektualna, smatra potpredsednik Parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Ovo je, tvrdi, mržnja koja priprema za neku vrstu napada vojnog karaktera.

" Dvadesettri godine smo slavili 9. januar i dvadesettri godine to nikome nije smetalo u Federaciji. Niko nije ni znao šta se slavilo. Sada se vidi da je to samo povod za dizanje negativne atmostfere i negativne energije i poziv za organizovanje Bošnjaka protiv Republike Srpske", kaže Stevandić.

Da je sreće reagovali bi državni organi i on se ne bio ovako junačio, upozoravaju stručnjaci za bezbednost. Ističu, poruke sa skupa deo su opšte atmosfere kojoj doprinosi bošnjački lider Bakir Izetbegović, koji je, kažu, zabrinut zbog globalnih promena koje će doneti nova američka administracija.

" Sve su prilike da će on biti suočen da mora dati odgovore na svoje veze sa radikalnim islamističkim ideologijama. U prvom planu, sa Muslimanskim bratstvom", kaže Predrag Ćeranić, stručnjak za bezbednost.

Dževad Galijašević upozorava da Izetbegović preko direktora OBA priprema ozbiljan sukob i rat koji će izbiti na proleće.

" Ovo što vidimo kao neviđenu propagandu u BiH, mržnju i stvaranje klime pogodne za napad na Republiku Srpsku, prate i događaji u regionu", ocenio je Galijašević.

Autor: Tanjug