POBESNEO I KRENUO U POKOLJ: Ubio jednog rođaka, pa krenuo na drugog, a onda...

Navodno je pokušao i samoubistvo. Meštani kažu da je motiv sukob zapravo datira od pre oko pet godina.

Prilikom sastanka u lokalnoj školi tada su pregovarali oko vodovoda u selu i pijani Rifet se tada svađao sa svima. Posle toga otišao je kući, pa se vratio i u školu bacio bombu. Od eksplozije su ranjeni bili Behaj i Mujo Suljić, otac ubijenog Zilke. Zbog ovoga je Rifet i odslužio kaznu zatvora od pet meseci. Nakon toga Behaja je tužio Rifeta tražeći naknadu štete za pretrpljene povrede, pa ge je pre mesec dana i dobio na sudu. Rifet je u krvavi pohod krenuo u subotu oko 21 čas i prvo je otišao do kuće Zilke u Gornjoj Zimči.

Zilku je zatekao kako sedi na kauču i gleda televizuju. Rifet je kroz prozor ispalio rafal, a Zilku je metak pogodio u grudni koš i ubrzo je preminuo u bolnici.

Rifet se potom uputio prema kući svog drugog rođaka Behaje, koji živi u blizini. Kada je došao do njega. pozvao ga je da izađe napolje. Ovaj očito nije ni slutio ništa loše i pojavio se u dvorištu pa dobio nekoliko metaka u noge, prepričavaju meštani koji su čuli pucnjavu i pozvali policiju.

FOTO: Profimedia

"U potragu za Rifetom bio je uključen veliki broj policajaca, među kojima su bili i specijalci. Posle tri sata su došli do informacije da se Rifet krije u svojoj kući. Opkolili smo ga, pa su posebno obučeni specijalci pokušavali pregovarati i uveriti ga da izađe i preda se, ali on je to odbijao. Na kraju smo ga iznenadili, obili vrata i uhvatili", kažu iz MUP Zeničko-dobojske županije.

Prilikom izvođenja iz kuće Suljić je bio obliven krvlju i imao je povredu na levom uhu, nanesenu vatrenim oružjem pa se pretpostavlja da se pokušao ubiti, da bi se na kraju samo ranio. Nakon ukazane lekarske pomoći, završio je iza rešetaka.

FOTO: Profimedia

(Pogled.ba)

