POTVRĐENO IZ VAŠINGTONA: SAD uvele sankcije Miloradu Dodiku

Premda se informacija o sankcijama Dodiku u medijima pojavila u popodnevnim satima, tek ona je u večernjim satima i zvanično potvrđena.

Sankcije, kako javljaju mediji, podrazumevaju zabranu putovanja u SAD i zamrzavanje imovine na teroririji SAD, kao i u svim zemljama koje se budu pridružile sankcijama.

Ako je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik dospeo na crnu listu SAD, to se može protumačiti kao očajnički potez odlazeće američke administracije, ali može se očekivati da ga nova administracija skine sa te liste, kazao je savetnik predsednika RS Aleksandar Vranješ.

"S obzirom na to da je nova administracija do sada pokazala dobru volju, možemo očekivati da on bude skinut sa te liste", rekao je Vranješ.

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije realno da Vlada Srbije Miloradu Dodiku uvede sankcije. On je za RTS rekao da je od Amerikanca dobio informaciju o uvođenju sankcija Dodiku i dodao da misli da nije realno da Srbija to učini.

N1 je zatražio komentar i od Igora Crnatka, ministra spoljnih poslova BiH, ali on je kratko rekao da neće komentarisati dok u Ministarstvo ne stigne potvrda iz Sjedinjenih Američkih Država.

