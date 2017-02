STRAVIČAN ZLOČIN U BIH: Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu!

“Danas oko 14:30 sati, Policijska stanica Sanski Most, obaveštena je da je u mestu Vrhpolje opština Sanski Most, K.M. lišilo života tri lica, i to upotrebom vatrenog oružja", kažu u MUP-u.

"Pripadnici Policijske stanice Sanski Most uhapsili su K.M, i nad istim se provodi kriminalistička obrada. Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP USK-a, sprovode uviđajne radnje i utvrđuju način i motiv ovog trostrukog ubistva”, rečeno u MUP- a USK.

Kako nezvanično saznaje Avaz uhapšen je Muhamed Kadirić, a ubijeni su Safet Kadirić, Elko i Emir Bajrić.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VESTI KURIR TV 24.02.2017





(Avaz)

http://chats.viber.com/kurir