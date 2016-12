TUŽILAŠTVO BiH: Podignuta optužnica protoiv džihadiste Osmana Kekića!

Kako je saopšteno iz Državnog tužilaštva BiH, optužen je Osman Abdulaziz Kekić, rođen 1970, koji se tereti da je u sastavu terorističke paravojne formacije "Enver Alvaki" učestvovao na ratiaatima Sirije i Iraka.

Sweden extradites Osman "Abdulaziz" Kekić to Bosnia 4 fighting in country with Jihadi links pic.twitter.com/pGC5rWaLY7 https://t.co/XsSNyJLgtx