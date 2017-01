PREDSEDNIK SRPSKE NA CRNOJ LISTI SAD Dodik: Osećam se ponosno, to je dokaz da ne trgujem! BiH 11:06, 18.01.2017. 20

"Crna lista" na kojoj se Dodik našao podrazumeva zabranu putovanja u SAD i zamrzavanje imovine na teritoriji SAD, kao i u svim zemljama koje se budu pridružile sankcijama.

Predsednik Republike Srpske na početku konferencije za medije istakao je da je deplasirano nešto zabranjivati ili dopuštati, kada, kako je naveo, "to ni ne postoji".

"To je dokaz da ne trgujem i zato sam ponosan. Ponosan sam što nikada nisam pristao da se izmeni Ustav BiH, kako je to tražila odlazeća administracija, ponosan sam što nisam dozvolio da se ukine Dan RS i što Srbiju nisam doživljavao kao inostranstvo. Ovo nisu sankcije SAD, već onih koji su poraženi na izborima u SAD i zato je teško govoriti o potezu odlazeće administracije. Od njih sam za poslednjih 10 godina čuo toliko pretnji da nisam verovao da će se to ostvariti na samom kraju. Njihova politika je doživela slom, a ja sam i dalje politički aktivan, kao što vidite", rekao je Dodik, ocenivši da je poziv da prisustvuje inauguraciji novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa bio inicijalna kapisla za sve pomenuto.

On je u nastavku dodao da su ga za opstrukciju Dejtonskog sporazuma optužili "isti oni koji su kreirali BiH nesposobnu da preživi".

"Mi koji ovde živimo pitamo odlazeću administraciju SAD, koja će za dva dana biti deo američke istorije, zašto su sami uništili svoj projekat. Na ovu funkciju sam izabran voljom naroda, a ne njihovom voljom. Ako je neko mislio da će ovakvom odlukom uticati na moje političke odluke, grdno se vara. Poznato je da SAD nemaju neku posebnu politiku prema ovom delu svetu, ali je takođe poznato i da su te politike kreirali ambasadori. Ovo doživljavam kao ličnu odmazdu gospođe Kormark (Morin Kormark, ambasadorka SAD u BiH) koju sam oduvek doživljavao kao neprijatelja Srba i Srpske i poručujem da je ona ovde nepoželjna, ali i pozivam pravosudne organe da je krivično gone za mešanje u unutrašnja pitanja naše države, čime je masovno kršila Ustav BiH", uzvratio je Dodik.

Predsednik RS izrazio je nadu da će nova politička administracija SAD uvesti stabilnu politiku prema ovom delu sveta i omogućiti kontakt i saradnju.

"Ostajem posvećen radu u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Nije mi nimalo žao zbog njihovih sankcija, čak mi je i drago, jer svi mogu da vide da sam ostao na strani interesa Srba i RS, a ne ličnog interesa i komoditeta. Građanima RS ovo ne znači ništa. Neki likuju, kako čujem, ali je velika većina ipak pogođena zbog odluke gospođe Kormark. Ako me je išta obeležilo, onda je to odnos poštovanja prema SAD, iako sam znao da neki pojedinci mogu biti loši i lažnim informnisanjem Stejt departmenta nama naneti štetu", ocenio je Dodik i dodao da očekuje da "Kormarkova uskoro ode i više se nikada ne vrati".

"Nastaviću da se borim u želji da napravimo BiH kakva je predviđena Dejtonskim sporazumom. Oni koji me optužuju da sam ga prekršio, sami su ga kršili. Nikada se nišam ogrešio o Ustav i sve sam radio u interesu Srba i drugih građana koji ovde žive i žele da žive. Osećam da sam bio u pravu i da sam i dalje u pravu", zaključio je predsednik Srpske obraćanje javnosti.

