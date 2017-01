(VIDEO) IZETBEGOVIĆ OPET PROVOCIRA Na sajtu Predsedništva BiH optužba za navodni genocid u Prijedoru

Šta radi probošnjački govor na zvaničnoj veb-stranici institucije svih konstitutivnih naroda i da li je to stav te institucije, nigde se ne navodi.

Na istoj prezentaciji oglasio se i reis Huesin Kavazović indirektno optuživši predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i hrvatskog člana Predsedništva BiH Dragana Čovića da rade na rasturanju BiH i protiv Bošnjaka.

"Genocid nad Bošnjacima", projekat i knjiga koju je inicirao Alija Izetbegović, a sprovešće njegov sin, ni jednom rečju ne spominje zločine nad druga dva naroda. Na listu genocida koje nijedan sud nije ustanovio, dodat je i Prijedor.

"Kako je moguće da se ljudi masovno upuste u mučenje i ubijanje nevinih civila, žena, dece. Deo tog odgovora sadržan je u završnoj reči tužioca Alena Tigera na suđenju Ratku Mladiću. Tužilac Tiger iznosi bezdušne, ali racionalne razloge za genocid nad Bošnjacima Prijedora. On kaže da je genocid bio deo opšteg cilja, organizovano nastojanje da se Bosna demografski preoblikuje. Genocid je postao sredstvo da bi se postiglo trajno odstranjivanje nesrba sa željenih teritorija", navodi se na stranici Predsedništva BiH.

Šta se desilo Srbima iz Sarajeva i ostatka Federacije, koji su spali na tek pokoji procenat, Izetbegović nije pomenuo.

Na sve se nadovezao i islamski vrhovni vođa u BiH. Umesto mirnih poruka, čovek koji je navijao da se spreče Vlasi da dođu na vlast u Srebrenici podseća da Bošnjacima uvek sreću kvari, kako kaže, tandem - Srbin i Hrvat, aludirajući na Milorada Dodika i Dragana Čovića.

"Prisetimo se da su uvek tu dvojica, ta ubitačna kombinacija koja se ciklično pjavljuje kao utvara iz prošlosti: Cvetković-Maček, Tuđman i Milošević, Karadžić i Boban, i oni koje danas gledamo (Dodik i Čović, op. pri)", kaže Husein Kavazović, poglavar Islamske verske zajednice u BiH.

Negiranje zločina počinjenih nad Srbima i Hrvatima, kao i insistiranje na jednostranoj priči, prema kojoj su ta dva naroda došla odnekud u BiH i napala Bošnjake, nije nova u Sarajevu, smatraju stručnjaci.

"Pritisci iz Sarajeva su konstantni, oni ne prestaju, zato što su oni sebe ubedili u jednu propagandu koju su vodili za vreme rata i sada su tu propagandu nametnuli kao istinu. Treba se protiv toga boriti činjenicama i istinom kakva jeste bila od '90. na ovamo", smatra politikolog Velizar Antić. Politika koja dolazi iz Sarajeva je neprincipijelna, kaže on, jer su za sebe rezervisali opciju samoopredjeljivanja, a drugima je brane. Takođe, smatra njegov kolega, Saša Aulić, licemerno je i to što Srpsku optužuju za separatizam, a zapravo su oni počeli sve procese koji su samo doveli do reakcija iz Republike Srpske, kao što je Dan Republike.

"Upravo oni kojima su usta puna BiH, koji se deklarišu kao bh. patriote, oni svakim tim činom napada na RS i Srbe, dovode u pitanje BiH kao celovitu državu", napominje Aulić. Da se sve više prst upire u onog drugog kao krivca za sve, pokazuje sve oštrija retorika u BiH. Ako se tako nastavi i zajedničke institucije se budu koristile za promociju ličnih i stranačkih politika, onda bi na zvaničnoj stranici Predsedništva BiH, osim izbora jezika jednog od tri konstitutivna naroda, mogla da se nađe i opcija o izboru istine po istom osnovu - šta se tačno desilo u BiH tokom rata, verzije srpska, hrvatska i bošnjačka.

