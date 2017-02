(VIDEO) TUZLACI OBELEŽILI TREĆU GODIŠNJICU PROTESTA: Stanje u BiH je crno da crnje ne može biti

"Prošle su tri godine, ali nema nekih vidljivih pomaka. Da je država htela da privreda napreduje, imala je svoje instrumente, ali vlast je pustila da sve tone i ostavili su ljude bez ičega. Apsurdno je da narod pristaje na sve to. Uđite samo u kafiće i videćete da je svima dobro, a vlasti to odlično koriste. Situacija u 'Diti' je dobra, ali i to je rezultat isključivo naše borbe, jer mi nismo pustili da nam se fabrika otme. Sve je do ljudi", smatra Dževad Mehmedović, predsednik Sindikata u tuzlanskoj fabrici deterdženata "Dita".

Fadil Duranović iz Neformalne grupe građana "Srebrenik je naš", poručuje da bi, s obzirom na socijalnu ugroženost većine građana, ove godine ponovo trebalo organizovati velike proteste.

"Treba da dokažemo da narod nije zaplašen. Ljudi žive od danas do sutra, jedva sastavljaju kraj s krajem, a opet biramo iste političare. Razočaran sam u narod, jer smo svojevoljno dali pristanak da nas terorišu", smatra Duranović.

Sakib Kopić, predsednik Sindikata solidarnost, kaže da je iz dana u dan sve gore.

"Crno je da crnje ne može biti, ali to političari ne vide. Kod njih je sve lepo i belo. Oni ne vide bedu i sirotinju. Ne vide one naše mlade stručnjake koji odlaze iz naše zemlje. U TK su skoro sve fabrike uništene. Vlastima, posebno dvojcu iz Banovića koji su gospodari života i smrti u TK, poručujemo - jadna je ona vlast koja se policijskim kordonima i Zakonom o javnom okupljanju štiti od običnih građana koji su ih birali", poručio je Kopić. On je takođe povukao paralelu između odnosa građana prema vlastima u Bosni i Hercegovini sa aktuelnim dešavanjima u Rumuniji, gde stotine hiljada ljudi protestuje zbog korupcije.

"Rumuni su nenasilnim metodama izdejstvovali pobedu. Trebalo bi da prepišemo isti scenario. Kada smo u februaru 2014. imali proteste, i naši su se političari bili dobro uplašili, ali su vremenom nastavili da nas još gore ugnjetavaju. Ipak, ima smisla protestovati˝, naveo je Kopić.

Posle kraćeg programa, građani su se severnom magistralom zaputili ka zgradi u kojoj je sada smeštena Vlada Tuzlanskog kantona. Ispred ulaza u zgradu Vlade nalaze se pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

