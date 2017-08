AMFILOHIJE HOĆE DA ISPUNI POSLEDNJU NJEGOŠEVU ŽELJU: Vladiku je sustiglo ono čega se najviše bojao!

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije zatražio je od premijera Duška Markovića obnavljanje porušene crkve Svetog Petra i da se Njegoš sahrani u njoj, što mu je bila, kako kaže, i poslednja želja.

Mitropolit je rekao u Budvi da je Markoviću s tim u vezi uputio pismo i izrazio nadu da će u crnogorskom društvu sazreti saznanje da je to neophodno učiniti.

Podsetio je da to nije prvo pismo koje je uputio jednom crngorskom premijeru sa istim zahtevom. Učino je to kaže i dok je premijer bio Igor Lukšić, pa potom Milo Đukanović i sada kada je premijer Marković.

"Podsetio sam ga da se vrati crkva na Lovćenu: neka mauzolej ostane tu, neka to svedočanstvo jednog vremena i odnosa prema Njegošu, koji nije njegoševski. Da se Njegoš izvadi iz tamnice. Za one koji ne veruju u svece na Lovćenu su sada mošti Njegoševe i to izrešetane munjama i gromovima i prebacivane šest puta. Njegoš je po tome jedinstven u Evropi i svetu, jer je šest puta njegov grob prekopavan, i nadamo se da će sedmi put, sedam je sveti broj, da ćemo ga vratiti u njegovu crkvicu", naveo je Amfilohije.

Amfilohije je kazao da je Njegoša sustiglo ono od čega se bojao, a to je zlo domaće.

"Zlo domaće je upravo njega stiglo i danas vi imate Lovćen koji je jedina planina u svetu koja je tako zgažena, unižena, ponižena čija je utroba razorena", rekao je Amfilohije.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Foto: Vijesti.me/ Savo Prelević