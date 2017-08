(VIDEO) NEZAPAMĆENA VATRENA STIHIJA HARA ŠUŠNJEM: Srpski turisti se sklonili na plažu, ali su i odatle morali da beže!

Besana noć za stanovnike Šušanja, od vatre spašeno na stotine kuća

Državljanin Poljske Šidlo David Zbignjev uhapšen je jutros zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Protekla noć bila je najteža koje se mogu setiti najstariji stanovnici Šušanja.

Vatrena stihija koja je nešto nakon 19.15 časova izbila pod bizarnim okolnostima u barskom naselju, a potom zahvatila veliki deo istoimenog brda u toku noći spustila se i do 30 metara od prvih kuća ali, zahvaljujući požrtvovanosti meštana i Vojske kuće su odbranjene.

Srpski turisti koji su se nalazili u Šušnju su planirali da noć provedu na plaži, ali im je i to bilo onemogućeno zbog velikog dima.



Među njima se našla i porodica sa četvoromesečnom bebom.

Predsjednik MZ Šušanj Pešo Glavanović rekao je "Vijestima" da su ceh stihiji zato platile masline - prema prvim procenama stradalo je preko 300 stabala.

Oko 7.15 časova u akciju se uključila i avijacija - avioni MUP-a.

Jutros oko 7.30 časova vidljivi su plameni jezici u šumi iznad naselja Glavanovići i Karadovići, a celi Gornji Šušanj je prekriven dimom.

"U jednom momentu vatra je stigla do same kuše Rustema Tuše u Karadovićima, međutim ona je odbranjena. Ovdje je do plamena došlo zbog žice od dalekovoda koja se otkačila i izazvala varnicu. U toku noći vatra je stigla do dva stuba dalekovoda, međutim i to je odbranjeno", rekao je Glavanović.

Sinoć oko 23 sata lovci su uspeli da pronađu turistu iz Poljske koji je svojom nepažnjom izazvao požar - da bi pokazao svoju lokaciju, jer se izgubio, zapalio je vatru koja se zbog jakog vetra i suve vegetacije odmah proširila na celo brdo.

Predsedik Opštine Bar Zoran Srzentić i načelnik Službe zaštite Bara Velizar Čađenović sinoć su kontaktirali Direktorat za vanredne situacije MUP-a i zbog ozbiljnosti situacije, jer promenom vetra ova vatra može direktmo ugroziti, zatražili hitno uključivanje hrvatskih kanadera u gašenju požara.

