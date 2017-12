ON JE SVETSKI POZNAT FOTOGRAF I JEDAN OD NAJBOGATIJIH TRGOVACA NAFTOM U POLJSKOJ: Sada otkriva šta planira da radi u našem regionu

Vanuatu landing in five minutes. #travel #travelphotography #traveling #socialenvy #social #shopstemdesigns #vacationtime #vacation #visiting #instatag #instatravel #instatravel #falklands #instagood #trip #holiday #photooftheday #fun #traveling #tourism #tourist #instapassport #instatraveling #mytravelgram #travelgram #travelingram #igtravelui #tomaszgudzowaty @melodymir @tomaszgudzowaty

A post shared by Tomasz & Melody Gudzowaty (@tomaszgudzowaty) on Jun 30, 2017 at 8:11am PDT