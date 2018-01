(VIDEO) POGLEDAJTE ZASTRAŠUJUĆE MOMENTE KAD SE TRESLA CELA CRNA GORA: Ljudi bežali u panici, spasavali živu glavu!

Srećom nije bilo žrtava i povređenih, ali je zavladala panika i uznemirenost među građanima.

Zemljotres je prouzrokovao veću materijalnu štetu, pa su neke porodice morale da napuste svoje domove. Došlo je do većih materijalnih šteta na objektima, na putevima do obrušavanja zemlje i kamenja.

U Direktoratu za vanredne sitacacije poručuju-nema razloga za paniku, dok premijer Duško Marković obećava pomoć ugroženim porodicama.

Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 14 kilometara, a epicentar je bio sedam kilometara od Plava.Posle prvog potresa, usledio je posle deset minuta i novi zemljotres na istoj lokaciji jačine 3.2 stepeni po Rihterovoj skali.

Širom gradova građani su u panici istrčavali na ulice. Čitaoci CdM-a javljaju da su sa krovova u Plavu padale cigle, a u Gusinju su popucali i zidovi na kućama.

"Došlo je do većih materijalnih šteta na objektima, na putevima do obrušavanja zemlje i kamenja”, kazao je CdM-u šef Službe i spašavanja Plava Mirza Medunjanin. Oko 50 do 70 kuća je podnelo je zahtev za procenu štete.

Čitaoci "Vijesti" iz sela Ulotina kod Andirjevice, kazali su da je zemljotres ostavio posljedice na kućama. Na nekima je došlo do pucanja vanjskih zidova, a na nekima su krovovi urušeni. Zemljotres je izazvao paniku u Plavu, Gusinju, Andrijevici, Beranama, Podgorici i drugim gradovima, a osjetio se i u okolnim državama.

