BLAGO POSLANICIMA: Mesečna plata 1.880 evra, plus 100 evra svaki put kad dođu na posao! Crna Gora

Visina dnevnica koje primaju poslanici u crnogorskom parlamentu zavisi od gradova iz kojih oni dolaze i kreću se od 11 do 100 evra.

Prema informacijama Pobjede, najnižu dnevnicu od 11 evra primaju poslanici koji žive u Podgorici, dok najvišu od oko 100 evra dobijaju oni koji dolaze iz najudaljenijih crnogorskih opština Pljevalja, Žabljaka, Plava i Rožaja.

To znači da poslanici iz udaljenih opština u ukupnom zbiru, ukoliko su učestala skupštinska zasedanja, primaju znatno veću zaradu od prosečnih 1.883 evra, koliko iznosi prosečna poslanička zarada.

Takođe, poslanici crnogorske Skupštine koji nemaju prebivalište u Podgorici i čija porodica ne živi u glavnom gradu, imaju pravo i na naknadu za odvojen život. Budžetom Skupštine za 2016. godinu za te namene izdvojeno je 10.000 evra.

Ta naknada podrazumeva troškove noćenja, koje ostvaruju u punom iznosu cene jednokrevetne sobe izuzev u hotelima ,,de luks“ kategorije, ili novčanu naknadu na mesečnom nivou u iznosu od oko 330 evra, na ime zakupa stana u mestu zasedanja Skupštine i njenih radnih tela.

Pravo na naknadu troškova

Noćenja poslanici koriste u zavisnosti od dinamike zasedanja Skupštine i njenih radnih tela. U periodu od oktobra 2015. do juna 2016. godine, prema informacijama Pobjede, to pravo koristilo je 11 poslanika.

Takođe, pravo na novčanu naknadu na mesečnom nivou za zakup stana, do 31. maja minule godine, koristila su dva poslanika.

Sa druge strane, Skupština poslanicima ne plaća učešće u radnim telima i odborima, iako je to bio slučaj u nekim ranijim skupštinskim sazivima. Šefovi poslaničkih klubova imaju, međutim, za 100 evra veću platu, a službenici ostvaruju pravo i na korišćenje službenih automobila kojima raspolaže crnogorski parlament. Za troškove goriva, budžetom parlamenta za 2016. godinu predviđeno je ukupno 67.117 evra.

(CDM)

