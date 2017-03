CRNOGORAC ZBOG PRAVOSLAVLJA NAPUSTIO ISLAM: Porodica ga se odrekla, ali slavi svoju slavu!

ULCINJ - Ulcinjanin Stefan Todorović (27) je pre sedam godina prešao iz islama u pravoslavlje. Ovoj njegovoj odluci porodica se žestoko useprotivila ali on nije odustao.

Stefan je pre nego što je prešao iz islama u pravoslavlje imao tipično muslimansko ime.

"Kod nas prelazak u drugu veru nije česta pojava, i na to se gleda kao na moralno pogrešan čin. Osuda porodice i mojih sugrađana brzo je stigla, a daa se niko nije ni zapitao zašto sam to uradio", započinje Stefan ispovest za naš portal.

Ovaj mladić potiče iz mešovitog braka, a prema njegovim rečima, mama Aleksandra i otac Samir nikada nisu nametali svoju veru, kao ni običaje koji uz nju idu.

" Moja situacija je bila specifična. Ime i prezime me je vezalo za jednu, a srce za drugu veru. Potičem iz mešovitog braka, nikad mi nije bila nametnuta nijedna vera. Osećao sam se pravoslavcem još odmalena. Pre sedam godina sam skupio hrabrost i napravio sam prekretnicu u životu", dodao je Stefan.

Niko nije znao da namerava da promeni veru.

"Nisam hteo da bilo ko svojim stavom i mišljenjem utiče na moju odluku. Jednog jutra sam otvorio oči i jednostavno sam znao da je došao taj dan. Tog jutra sam doneo najveću odluku u svom životu", ističe Stefan. Kako kaže, reakcije na njegovu odluku su bile različite, a mišljenja podeljenja.

"Moj otac i njegova rodbina nisu prihvatili moju odluku. Nisu hteli da čuju za mene, nisu ih zanimali razlozi zbog kojih sam to uradio. Bilo mi je teško živeti bez očeve podrške i ljubavi, ali nakon šest godina je sve došlo na svoje. Pronašli su dozu razumevanja i pustili me nazad u porodicu", rekao je on. Preteće poruke su pristizale, ali Stefan ne želi da ih se priseća.

"Jedni su mi davali vetar u leđa, a drugi su mi zaboli nož u ista. Bio sam spreman na osude, uvrede i kritike. Nekako sam uspeo da se izborim s tim, ali bilo je teško. Preteće poruke su svakodnevno pristizale", dodaje on.Za njega je svaka vera lepa, ali sada su Badnje veče, Božić i Vaskrs praznici koje slavi, a ima i svoju krsnu slavu.

(Telegraf.rs)

