MEŠTANI STOLIVA NA IVICI NERAVA: Nemaju vode od juče u 13 h zbog lošeg cevovoda

"Jučerašnji kvar je proizvod neodgovornog odnosa izvođača radova prilikom gradnje jednog objekta na Prčanju, koji nije poštovao upustva iz Vodovoda. Otkopavanjem terena u blizini cevovoda došlo je do njegovog oštećenja. Radnici Vodovoda su juče u večernjim satima obezbedili provizorno vodosnabdevanje, ali to se nije održalo do jutros", kazao je za Skala radio tehnički direktor kotorskog Vodovoda, Velimir Dragić.

Zbog lošeg cevovoda u Stolivu svako malo nema vode (Foto: Printscreen YouTube)

Tokom noći došlo je do iskliznuća tog dela cevovoda, objašnjava Dragić i dodaje da će danas što je pre moguće pokušati da poprave kvar i obezbede vodosnabdevanje Stoliva. Na konstataciju da su u Stolivu česti kvarovi i neuredno vodosnabdevanje, Dragić je kazao da je uzrok tome što se Stoliv vodom snadbeva samo sa jedne tačke, od kuće Vizina do kraja Stoliva.

"Bilo gde da je kvar na tom potezu, Stoliv ostaje bez vode. Rešenje koje u Vodovodu još nisu stigli da završe je vodosnabdevanje sa druge strane, iznad Stoliva, kuda prolazi još jedan cevovod, kojim se snadbijeva Kostanjica i naselja do Risna. Potrebno je uraditi tu vezu kako bi Stoliv imao snabdevanje vodom sa dje strane, i to s kraja mesta i postojećim cjevovodom od Vizina“, kaže Dragić.

On dodaje da se u narednih desetak dana neće moći pristupiti radovima na ovom delu, ali će nastojati da se to završi što je pre moguće.

