PRVI PUT DOŠAO I POBEDIO: Rade Dabetić iz Lijeve Rijeke prvi doplivao do časnog krsta u Podgorici! Crna Gora

Dvadesetosmogodišnji Rade Dabetić iz Lijeve Rijeke prvi je doplivao do Bogojavljenskog krsta na ušću reke Ribnice u Moraču.

Plivanje za krst organizovala je Mitropolija crnogorsko primorska i Crkvena opština Podgorica, a učestvovalo je stotinjak mladića i dve devojke.

Foto Vijesti/Luka Zeković

Dabetić je uz priznanje dobio i 300 evra, a kazao je da je prvi put učestvovao u plivanju i da će i iduće godine doći.

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije pozvao je okupljene da iduće godine dođu u 11 časova na ušću Ribnice u Moraču, kako bi očistili lokalitet.

Foto Vijesti/Luka Zeković

“Da očistimo Nemanjin grad, kada to neće oni, kojima je to dužnost, pa da onda plivamo u čistom okruženju”, kazao je Amfilohije. On je pozvao nadležne iz Glavnog grada, predsednika i premijera, da uzmu učešće u obeležavanju stradanja nevinih građana Podgorice u bombardovanju 1944. godine.

Autor: Vijesti.me