REGION OKOVAN LEDOM: Raspust produžen do 16. januara u BiH! Otežan saobraćaj i snabdevanje strujom!

SARAJEVO, ZAGREB, SKOPLJE - Zemlje regiona i dalje su okovane snegom, ledom i debelim minusom, pa se posebno vozači upozoravaju na oprez u saobraćaju, u Federaciji BiH je raspust produžen do 16. januara, a izdate su i preporuke za skraćenje radnog vremena svuda gde je to moguće.

U Bosni i Hercegovini je najhladnije bilo u Prači, u opštini Pale gde je izmereno čak minus 30 stepeni Celzijusa. Zbog velike hladnoće u FBiH je na snazi narandžasti meteoalarm.

Reka Sava je u BiH osvanula okovana ledom, dok je u Mostaru, inače, jednom od najtoplijih gradova, zabeležena temperatura vazduha od čak minus 11 stepeni Celzijusa. Na zahtev sindikata i roditelja u Zapadnohercegovačkom kantonu dodatno je pomeren početak nastave u školama, a prema rečima ministrice obrazovanja Ružice Mikulić, ona će početi 16. januara.

Zaleđeno je i Jablaničko jezero. Prema prognozama meteorologa, polarne hladnoće zadržat će se u našoj zemlji do četvrtka, 12. januara. Nešto topliji period, ali i dalje s temperaturama prikladnim godišnjem dobu, prognozira se od 12. do 25. januara.

Povodom vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH preporučuje poslodavcima da, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i vodeći računa o zdravlju uposlenih, skrate radno vreme ako to proces rada dozvoljava.

Svi važniji putni pravci u Republici Srpskoj su prohodni, ali se vozačima savetuje da zbog poledice budu oprezni jer niska temperatura usporava delovanje posipnog materijala, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske. Granični prelaz Deleuša, na putnom pravcu od Bileće do Nikšića u Crnoj Gori zatvoren je za teretna vozila.

S obzirom na to da je na području Crne Gore, na deonici Šćepan Polje-Plužine-Nikšić, zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, za ova vozila ne preporučuje korištenje graničnog prelaza Hum. Deo Bara ostao je juče popodne bez struje, zbog havarije u trafostanici Topolica.,a luka je zatvorena zbog jake bure.

Širom Hrvatske se ovih dana očekuje poboljšanje vremenskih prilika, ali će temperature biti i dalje veoma niske, rekao je meteorolog Nikola Vikić Topić. Jaka bura i ekstremna hladnoća zaledili su ušće Neretve u Jadransko more Iako će naredni dani biti malo manje hladni nego poslednjih nekoliko, Hrvatska temperaturno ostaje ispod proseka za ovo doba godine, i to do daljnjeg.

Meteorolozi prognoziraju posebno hladno vreme za utorak i sredu, dok se u četvrtak i petak očekuje prolazno, ali osetno otopljenje. Ono će biti kratkog veka jer već u subotu temperatura ponovno pada, najavljuju meteorolozi.

Slično vreme je i u Makedoniji. Najniža temperatura zabeležena je jutros Na Mavrovu, minus 20 stepeni, a debljina snežnog pokrivača je 68 centimetara.

