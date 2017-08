Hrvatskom vatrogascu prekipelo zbog optužbi da su Srbi krivi za požare: Vidim da bi neki vešali, streljali, mučili. Čitam i da bi krv u potocima. Ima li kraja više svemu?!

Posle vesti o hapšenjima zbog požara u Hrvatskoj i mogućnosti da su oni podmetnuti, na Fejsbuk stranici hrvatskih vatrogasaca objavljen je zanimljiv status.

Podsetimo, u noći između nedelje i ponedeljka u Hrvatskoj je buknulo oko trideset požara, što su neki zvaničnici povezali s tim da bi lako moglo da se desi da su oni podmetnuti. Dramatično je i od noći ponedeljka na utorak, jer se vatra rasplamsala po Dalmaciji, pa je zatvoren i deo Jadranske magistrale. Gorelo je i na Hvaru.

Takođe, u ponedeljak je objavljena i vest da je u Hrvatskoj uhapšeno nekoliko osoba zbog sumnje da imaju veze s podmetanjem požara, a među njima su dvojica državljana Srbije.



Na zvaničnoj Fejsbuk stranici hrvatskih vatrogasaca objavljen je zanimljiv status na tu temu.



Hrvatski vatrogasci podsećaju da u Hrvatskoj živi najviše Hrvata, koji roštiljaju u prirodi, bacaju pikavce, razbijene staklene boce...dakle, rade sve ono što izaziva izbijanje požara.

"Malo o požarima

To da postoji puno različitih uzroka požara svi znaju, ali nije zanimljivo ako je udar munje, iskrenje dalekovoda, odbačeni čik iz auta, dno pivske boce a la leća... Najjače se čuje: "Podmetnuto".



Ako je podmetnuto to može biti i puka nesreća jer neki nikako da shvate da se leti ne pali roštiljčić u prirodi, može biti da neko vari u svom dvorištu pa iskrica omakne (bilo je toga), može i ono famozno čišćenje terena za prenamenu parcele u građevinsku.



Ali svi su spremni da viču: "To su oni što mrze sve hrvatsko!"



Ali ako i jeste ljudski faktor, u Hrvatskoj ipak živi najviše Hrvata, a onda manje onih ostalih. Opet se čuje: "Oni!".



Oni mogu biti Romi, Česi, Italijani, muslimani i ini drugi. Pogađate što se viče? "Srbi, naravno".

I ko sad može da izađe na kraj s takvom masovnom histerijom?!? Pa ljudi moji, koji vam je k...?



Ovo je leto bilo preko 200 požara i za svega 10-ak se zna kako i ko je potpalio. A za ostalih 190-ak ne znamo. Podvlačim: NE ZNAMO. Ne da ne znamo to, nego pojma nemamo ni o čemu. Totalno smo glupi i verujem da ima masa njih koji još uvek misle da se požar najbolje gasi kiseonikom pod pritiskom! Ili da je bolje što duva bura, bar će ga ugasiti. Ili da je sramota što kanadera nema noću. Pa imaju svetla valjda.

Ne, definitivno s nama nešto nije u redu. Komentarima na objave pokazujemo koliko malo znamo. Pokazujemo koliko smo nekulturni, živčani, paranoični i netolerantni. Pokazujemo kako ne znamo da analiziramo uzroke i posledice, razmotrimo sve opcije, izaberemo najverovatniju. I svejedno da se ogradimo da imamo premalo informacija, da ono što pročitamo na moćnom internetu često bude daleko od istine.



Na kraju moramo.....dakle MORAMO razviti svesnost odgovornosti za reči koje izričemo. Te reči mogu nekog povrediti, mogu širiti mržnju i histeriju, mogu činiti zlo. Te reči su razornija iskrica u mnogo žešćem požaru od ovih koji haraju Dalmacijom. Jer, nažalost, strah me da je količina te ludosti dovoljna da se "ovi" skupe u rulju i krenu na linč paleći "onima" sela, aute, njive...



Vidim da bi neki vešali, strijeljali, mučili.... Čitam i da bi krv u potocima.....Ima li kraja više svemu", objavljeno je na stranici.

