BURA ZBOG USTAŠKOG NATPISA: Hrvatskoj slede prevremeni izbori

Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski očekuje da će prevremenih izbora u Hrvatskoj biti do kraja godine.



On je to izjavio povodom niza negativnih reakcija na izjavu ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da će ploča sa natpisom "Za dom spremni" verovatno ostati u Jasenovcu barem do marta 2018

On je istakao da "nije u pitanju raskol u vladi, već u vladajućoj većini" i izneo očekivanje da će prevremenih izbora u Hrvatskoj biti "do kraja godine".

foto: Youtube/Printscreen

Hrvatska narodna stranka (HNS), koalicioni partner vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), poručila je da ploča sa natpisom "Za dom spremni" u Jasenovcu mora da bude brzo uklonjena kako je i dogovoreno sa premijerom Andrejom Plenkovićem i da za tu stranku "nije prihvatljivo partnerstvo u Vladi koja nije odlučna u sprovođenju postignutih dogovora".

foto: Reuters

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Hrvatskoj i saborski poslanik Milorad Pupovac izjavio je, takođe, juče da je "vreme za uklanjanje ploče u Jasenovcu prošlo" i da su "krediti dati premijeru i vladi potrošeni", što se tiče SDSS, koji je partner u vladajućoj većini.

foto: Beta/Dario Grzelj

"Nije u pitanju raskol u vladi, već u vladajućoj većini. I dalje mislim da će izbori biti do kraja godine. Tu se ne radi samo o HNS-u, tu je, naravno, i pritisak na Pupovcu. U HDZ-u čekaju još osam meseci do godinu dana dok Specijalno povereništvo neke stvari ne interpretira. Onog časa kad se problem pojavio, premijer je trebalo da ministru uprave da nalog se promeni zakon u najkraćem roku i zabrane registracije stranaka i udruženja u kojima se nalazi 'Za dom spremni'", rekao je Puhovski.

On je izneo tvrdnju da "dok se to ne desi, ploča se legalno ne može pomeriti".

On je naveo da se u HDZ "ponašaju se kao mala deca koja, kada idu da spavaju, a nisu napisala domaći zadatak, nadaju se da će učitelj sutra da umre ili bude bolestan, pa da ne moraju da odgovaraju".

"A to se ne događa. Istina je da su se stranke manjina ponašale, da se pristojno izrazim, neprinicipijelno, tvrdeći da su oni u dogovoru sa Plenkovićem i da će se stvar rešiti. Međutim, stvar se nije rešila. Stvar se zaoštrila s uklanjanjem imena maršala Tita sa zagrebačkog trga i sa pritiscima od kojih neće moći dugo da beže", kazao je Puhovski.

foto: Foto: Beta/Dario Grzelj

On je ocenio da "Plenković na nekoliko nivoa visi i ja sam uveren da on sanja broj 76 (poslanika) svake noći".

"Situacija je takva da taj '76' visi na raznim nivoima i meni se čini da je teško očekivati da će se većina u parlamentu očuvati. Osim ako se ne dogodi neki neverovatan obrt. Ali, to mi se čini neverovatnim", naveo je Puhovski.

Foto: Beta/Damir Senčar