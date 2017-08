OTAC ŠESTORO SILOVAO MAJKU JEDANAESTORO DECE: Pretio da će je ubiti ako pozove policiju!

Ramiz Ž. zvani Ramo (58), otac šestoro dece, optužen je da je nevenčanu partnerku M. I., majku jedanaestoro dece, silovao, a potom i da joj je pretio, sa ciljem da je zaplaši “da će je ubiti k’o kera ako okrene broj policije".

Optužnica ga tereti da se u večernjim satima 19. januara u kući u vinkovačkom kraju Ramiz Ž. žestoko posvađao sa partnerkom. Ugledavši je kako leži potrbuške na krevetu bez gaćica, Ramiz je nasrnuo na ženu i iako mu je ona govorila da se makne, da spava i da ne želi intiman odnos, tužilaštvo smatra da je Ramiz bez njenog pristanka izvršio polni odnos.

Desetak dana kasnije Ramiz joj je posle svađe zapretio i smrću, piše Jutarnji.hr.

"Ma kakav seks mimo njene volje?! Ništa od toga nije tačno. Moja žena i ja se volimo, ali, verujte mi, svaki mesec je sve gore i gore! Kako? Jer nju boli glava, pa ima menstruaciju dva puta mesečno... I onda se ja samo sklonim. Deset godina živimo zajedno i imamo troje maloletne dece o kojima brinemo", pravdao se u prostorijama vukovarskog tužitelaštva optuženi Ramiz Ž.

Njegova partnerka, međutim, tvrdi suprotno, a u njenu priču poverovalo je i Državno tužilaštvo. Priznala je, pak, da je tokom zajedničkog života koji je prekinut u martu ove godine, cela porodica živela od Ramizove penzije, dečjeg doplatka i zajedničkog rada.

"On je jako ljubomoran. I stalno traži polne odnose. A kad sam ga odbila onog dana u januaru, ucenjivao me da će me odjaviti sa njegove adrese ako ne pristane. I stalno mi je pretio da će me zaklati k’o kera", opisala je Ramizova partnerka.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

