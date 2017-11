ZAŠTO SE TODORIĆ PLAŠI SUĐENJA U HRVATSKOJ? Iz Londona poslao poruku vlastima u rodnoj zemlji

Kako je napisao, njegova adresa, lični i kontakti njegovih advokata vlastima su poznati još od 10. oktobra, kao i da je te podatke lično dostavio nadležnim institucijama i čekao da ga pozovu.

"Sud, čijem sam se pozivu odazvao čiste savesti, sagledao je sve argumente obe strane i odlučio da sam slobodan čovek. Sudskoj se odluci veselim, ali kao odgovoran čovek ne mogu i ne želim da je komentarišem. U Londonu sam jer su mi teško povređena ljudska prava i ugrožena elementarna pravna sigurnost i imam pravo da se borim protiv laži i konstrukcija kojima me žele prikazati kao čoveka koji je u suprotnosti sa pozitivnim zakonima moje države. To nije tako, i to ću dokazati," napisao je Todorić.

Kako je kazao, on neće dopustiti da se političkim dekretom "osudi bez suđenja" i da se ućutka jer, kako je ocenio, njegov govor "smeta onima koji su mu oduzeli vlasništvo".

"Itekako ću govoriti, jer je sloboda govora jedno od temeljnih ljudskih prava, ma koliko nekome smetala istina. Javni je govor, pa bio on ponekad i kritika, stub svakog demokratskog društva i niko nema pravo da ga ograničava", rekao je Todorić.

Todorić se juče odazvao pozivu londonske policije nakon čega je uhapšen i odveden pred Vestminsterski sud, koji ga je oslobodio uz kauciju od 100.000 funti.

Istovremeno, oduzet mu je pasoš, a mora da nosi i sigurnosnu narukvicu i da se javlja policiji tri puta nedeljno.

Sledeće ročište zakazano je za 10. april 2018. godine.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir