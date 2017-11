ZAVEJANA HRVATSKA, SRBIJA SLEDEĆA: Padaju kiša i sneg, duva jak vetar, na putevima haos!

Jak sneg pada i na Sljemenu uz temperaturu od minus 1.

U područjima gde pada sneg očekuje se stvaranje debljeg pokrivača, ponegde čak i do pola metra. Pahulje bi do kraja dana mogle stići i do nizija središnje i istočne Hrvatske.

Sneg moguć i na moru

U priobalju duva bura, povremeno sa olujnim i orkanskim udarima zbog čega su mogući i odroni. Bura bi u priobalje mogla doneti i ponešto snega, posebno na severnom Jadranu.

Promena vremena donela je probleme i na putevima. Osim snega, na nekim putevima saobraćaj usporavaju i vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozači se mole za razumevanje.

Za kamione s prikolicama i šlepere trenutno nema otvorenog puta iz smera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri, i obrnuto. Granični prelaz Pasjak zatvoren je za sav saobraćaj, zbog preprečenog teretnog vozila u Sloveniji. Vozila se preusmeravaju na GP Rupa.

Zbog zimskih uslova, zabranjen je saobraćaj za kamione s prikolicama i šlepere, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu.

Slično vrijeme očekuje se i sutra, a padavine bi trebalo da prestanu u sredu. Značajniji rast temperature ipak se ne očekuje.

I u Srbiji se do kraja nedelje očekuje sneg.

Kurir.rs/ 24sata.hr

Foto: AP

