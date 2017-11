ZA JEDAN ODLAZAK ZARADIM I DO 2.000 EVRA: Tomislav radi na crno u Nemačkoj i otkriva kako čitav sistem funkcioniše!

Hrvatski ratni veteran, penzionisani policajac koji je pre šest godina otišao u penziju, a svih tih šest penzionerskih godina dva do tri puta godišnje odlazi u Nemačku, ispričao je kako funkcioniše sistem odlaska na rad "na crno".

On je zbog toga u razgovoru za Dojče vele želeo da ostane anoniman, a novinar ga je, radi lakše komunikacije, nazvao Tomislav.

Tomislav je tako ispričao kako ima 46 godina, bio je hrvatski vojnik, koji se kasnije zaposlio u policiji u kojoj je radio do pre šest godina. Supruga mu je više godina nezaposlena, povremeno radi "na crno" u Hrvatskoj, uglavnom sezonski, na obali, u turizmu. Imaju sina srednjoškolca. Iako je još relativno mlad, Tomislav ne može da se preseliti u Nemačku i traži legalan posao jer je u penziji pa ne bi ni smeo da radi punu satnicu te bi tako mogao da zaradi maksimalno 1.000 evra.

U Nemačku zato odlazi ilegalnim kanalima, a u 90 odsto slučajeva tamo onda radi na građevini”.

Osim adaptacija stanova i kuća, ilegalni radnici se angažuju i na poslovima uređenja životne sredine, održavanja parkova i šuma, predgrađa.

"Nemačke kompanije angažuju naše ljude da im dovode radnike na crno. Recimo, nemačka firma ima građevinski projekat koji mora da odradi u određenom roku i potrebni su joj radnici kako bi se to u roku završilo, a da oni izbegnu da plate deo davanja državi. Deo radnika uvek radi legalno. Onda angažuju naše ljude da im dovedu broj radnika koji im je potreban. Ti ljudi dođu kod nas i angažuju između 10 i 50 nas – koliko je potrebno. Odemo gore i radimo, postavljamo vodu, struju, kanalizaciju, uređujemo fasade i žbukamo, radimo u zatvorenim prostorima. Gotovo nikad se ne radi na otvorenom. Posao se radi u zatvorenom, dobije se smeštaj i hrana, a satnica se do centa isplaćuje kako je dogovorena. Neretko se dobije i nagrada za obavljeni posao", rekao je.

Po turi može da zaradi oko 2.000 evra i to kad se odbiju svi troškovi jer u većini slučajeva im je rešen smještaj, a neretko i hrana. Putne troškove pokrivaju radom subotama.

"Rad subotom nam je plaćen u dvostrukom iznosu, a znalo je da se dogodi da po odrađenoj suboti zaradim i po 200 evra. Radim tada po 10 sati, ali dve subote meni pokrivaju ceo trošak puta i ako imam ekstra troškove gore za hranu. Ostalih pet dana u nedelji radimo po osam do 10 sati i tako može da se mesečno zaradi od 1.800 do 2.300 evra, u zavisnosti od toga koji posao radiš i koliko radiš. Jednom mi se posrećilo pa sam zaradio 3.000 evra jer je čovek baš korektno plaćao. Pravi majstori zarađuju i od 2.500 do 3.000 evra po turi”, dodao je.

Kurir.rs/ Dojče vele

