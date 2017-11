ŠOKANTNE TVRDNJE POZNATOG ADVOKATA: Evo kako je Praljak uneo otrov u sudnicu!

Kako kaže, postoje kontrole prilikom ulaska u sudnicu, ali ne tako detaljne da bi se otkrila bočica.

“Nema detaljnog pregleda celog tela, pogotovo kada na to ne upućuju neke indicije da bi trebalo da ih bude”, rekao je Mikuličić.

Kako se navodi, Praljak je, na primer, bez problema mogao da bočicu sa otrovom unese u cipeli.



Na pitanje ko bi mogao da mu dostavi otrov u pritvorsku jedinicu u Sheveningenu advokat Mikuličić kaže da svaki zatvorenik ima parvo na posete i to rodbine, prijatelja, advokata i novinara, ali da u pritvor niko osim advokata ne može da uđe sa torbom.



“Ako je reč o ovakvoj supstanci, to mu je lako mogao doneti bilo ko, ako je reč o predmetu koji ne reaguje na rentgenu. Ako je zaista reč o otrovu, to je nemoguće otkriti”, kaže on.

