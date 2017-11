ŠTA JE POPIO PRALJAK? HRVATSKI TOKSIKOLOG: Samo ovaj otrov deluje tako brzo, evo zašto nisu uspeli da spasu Praljka

Bolnička lekarska intervencija posle trovanja Slobodana Praljka nije bila dovoljno brza, bez obzira na to o kojem je otrovu reč. Brzina je ključ u spasavanju života otrovanog pacijenta, a posebno ako se ne zna o kom se otrovu radi, kaže toksikolog Franjo Plavšić, prenose zagrebački mediji.

Čini se da je prošlo previše vremena otkad je Praljak popio otrov do njegovog odlaska u bolnicu, pa je za intervenciju bilo prekasno, prenosi Jutarnji list.

foto: AP

Plavšić napominje da je i najjačem otrovu potrebno neko vreme da uđe u krv, odnosno, postane smrtonosan, a za to vreme lekari mogu da pomognu.

Slikom, ovako su izgledale interventne ekipe koje su stigle na sud nakon Praljkova samoubojstva pic.twitter.com/jY6Xiap59Y — Tomislav Krasnec (@krasnec) 29. новембар 2017.

Praljak je popio otrov u 11.30, a kola Hitne pomoći navodno su stigla u Haški sud oko 12.30, dakle, sat kasnije. Potom je stigao i tim za reanimaciju, a tek sat kasnije Hitna je pomoć navodno odvezla Praljka u bolnicu, piše Jutarnji list.

foto: EPA

Pacijent treba da što pre stigne u bolnicu kako bi mu se isprao želudac i primenila terapija, a u nekim slučajevima se primenjuje i dijaliza, objasnio je Plavšić.

On veruje da je sve moglo da ide drugim tokom da je Hitna odvezla Praljka do bolnice u roku od 15 do 30 minuta. Iako se i dalje ne zna o kom je otrovu tačno reč, osim što je jasno da je bio vrlo snažan, neke pretpostavke govore da je možda reč o cijanidu ili arseniku.

Kurir.rs/Jutarnji list (Goranka Jureško)

Foto: Printscreen

Kurir

