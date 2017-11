KAD RODITELJI IMAJU ČUDAN ZAHTEV: Ovaj oglas za dadilju izazvao salve komentara u Hrvatskoj

U oglasu se traži dadilja koja bi povremeno tokom noći čuvala novorođenče staro samo dve sedmice da bi roditelji mogli da odspavaju.

Oglas još stoji, a ispod se ređaju komentari.

"Sveti Bože, da ja spavam dok moje dete neko drugi hrani i uspavljuje?"

"?"

"Ajme meni jel' ja dobro čitam."

"Ja sam dadilja ali zaista mi je ovo neobičan oglas."

"Čitam oglas i ne mogu doć sebi. Daj urazumite se, bebi od 2 sedmice je potrebna mama a ne nepoznata osoba... pitanje tim 'roditeljima' - zašto ste išli na bebu ako niste bili spremni da joj se posvetite..."

"Ajme majko!!! Oni bi se naspavali!!!"

"Užas kaki su to roditelji, strašno."

Ima i onih koji razumeju roditelje, posebno majku.

"Možda žena ima postporođajnu depresiju. Možda je jako isečena. Možda se ne oporavlja dobro od cr. Možda je sve prošlo ok ali se ona jednostavno ne oporavlja dobro. Možda je sve ok, no roditeljima treba pomoć. Noću. Povremeno. Kako volim ove žene koje samo vole da pljuju... Obično su to one koje su imale vojsku baba, tetki i sestara oko svoje dece. Ili junakinje koje sve mogu same pa onda kako se neko drugi uopšte usudi da traži pomoć i plati je", komentariše jedna korisnica Fejsbuka.

