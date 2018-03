ŠOKANTNA TEORIJA ZAVERE PROCURILA IZ HAGA: Samoubistvo inscenirano, Praljak popio otrov ali nije trebalo da umre! Evo šta se desilo

General “Herceg-Bosne“ je inače strastveni režiser i od mladosti je zavisnik od performansa i adrenalina. Usput, jako je voleo život, pa zato nikada svesno ne bi izvršio samoubistvo. Savršen dokaz za to jeste i činjenica da se na snimku iz Haškog tribunala u jednom trenutku, uz paničnu viku advokata koji obaveštava sudiju da se njegov klijent otrovao, čuje i sam Praljak koji glasno i uznemireno potvrđuje, povišenim tonom, da je "popio otrov", ceo minut nakon što je to uradio.

Verovatno je već do tada očekivao reakciju od strane suda i spašavanje života! Međutim, na opšte zaprepašćenje miliona gledalaca koji su direktno pratili “smrt uživo“, niko u Tribunalu ne reaguje, iako je Praljak zapravo vapio da bude spašen, tvrdi za portal Ujedinjenje izvor iz Tribunala u Hagu! On veruje da je "misija" Slobodana Praljka bila da svojim činom i incidentom, nakon čega bi bio hospitalizovan, hrvatskoj javnosti skrene pažnju sa činjenice da je Hrvatska proglašena agresorom i okupatorom u Bosni i Hercegovini.

Njegov jučerašnji postupak, koga mnogi tretiraju kao herojski – naručen je, uz obećanje da će njegov život biti spašen!



"Praljak je bio druželjubiv čovek i veoma lako je ulazio u opuštenu konverzaciju sa zatvorenicima, ali i sa pripadnicima sudskog Veća. Čak se juče sa osmehom i uz prisno rukovanje pozdravio i sa sudijom. Očigledno je da u startu Praljkov postupak nisu shvatili za ozbiljno. Moguće da je to upravo zbog njegovih egzibicionističkih sklonosti, za koje se znalo, jer u svakoj drugoj varijanti razuman čovek bi pomislio da je zapadna civilizacija zbog svoje hladnoće zapravo dostigla moralno dno. Jer, kako drugačije objasniti da haške sudije, savest Zapada, puštaju rimokatolika Praljka da umre, iako je najbolja civilna bolica u Holandiji udaljena svega tri minuta vožnje od zidina zatvora u Hagu, a njega vode u drugu, udaljenu, i to onda kada je bilo izvesno da će umreti, sat kasnije, kolima hitne pomoći, bez upotrebe helikoptera. Sve bi bilo drugačije da mu se želudac isprao na vreme i primijenila terapija za čišćenje organizma od otrova ili dijaliza", tvrdi naš sagovornik koji ima višegodišni staž u ovoj instituciji koju su osnovale Ujedinjene nacije.



On kaže da postoji i fatalna teorija – da je Praljak sračunato pušten da umre, poput junaka iz Šekspirovih dela, kako bi se zadao i drugi diplomatski smrtonosan udarac Hrvatskoj u samo jednom danu.



"Ukoliko se “razradi“ ova teorija, nije nemoguće da narednih dana mediji u Hrvatskoj krenu sa pričom da je “velikosrpska“ i “srbočetnička“ politika svoje duge pipke “protegla“ i u ovom slučaju. Neće biti iznenađenje ako se u priču uvuče i današnji evrofanatik, a dojučerašnji četnik Aleksandar Vučić, jer su srpski agenti i navodni pripadnici srpskih službi veoma često u Hagu još od vremena kada se iščekivala presuda jednom od najpopularnijih Srba današnjice, ratnom komandantu i utemeljivaču Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću.



Na pitanje portala Ujedinjenje oko mogućeg scenarija za unošenje otrova hrvatskom oficiru koji je juče okončao svoj život, naš insajder iz Haga tvrdi da je, po nalogu Amerikanaca, sistem skenera u haškom Trinubalu, bolji nego na bilo kom aerodromu u svijetu.



"Skeniranje optuženika koji se, po propisima, u sudnicu dovode direktno iz pritvorske jedinice, jeste toliko rigorozno da je pravo čudo kako je Praljak "neopaženo" uneo sredstvo opasno po život i zdravlje u salu u kojoj mu je izrečena presuda. Skeneri u Tribunalu koji kontrolišu zatvorenika na putu do sudnice, ali i advokate i osoblje, toliko su precizni da “registruju“ čak i najmanji "opiljak" metala na cipelama, reda iglice ili kružića kroz koji se provlači vezica za cipelu. Na isti način može se utvrditi "porijeklo" i drugih materija koje se nalaze u posedu zatvorenika, uverava sagovornik portala Ujedinjenje.



Prijatelj portala Ujedinjenje iz Sarajeva, blizak uticajnim krugovima iz bosanske službe OSA, veruje da su u smrt Slobodana Praljka, umešani i pripadnici hrvatske Sigurnosno – obaveštajne agencije koji redovno imaju više od uvida u sastav advokatskih timova i "publike" koja prati rad Haškog tribunala.



"Sve podseća na loš scenario, zaključno sa ekipom medicinskog osoblja koja je ispred Tribunala skupljena sa koca i konopca i više liči na pankere iz parka nego na ozbiljne ambulantne radnike. Obratite pažnju na to kako je među Hrvatima u publici nastalo komešanje i povici istog trenutka kada je general Praljak nagnuo bočicu sa otrovom. Neko je, očigledno, znao scenario. Praljak je, po svemu sudeći, ispao uzaludna žrtva, kaže prijatelj portala Ujedinjenje iz Sarajeva.



Za razliku od njega, haški sagovornik portala tvrdi da je Praljak bio zavisnik od Šekspirove literature, a sajt Hrvatskog narodnog veća, neposredno pre presude, objavio je da je general često čitao sonete Vilijama Šekspira. Sonetu naslovljenom sa “Umoran vapim za smrću trajno“, često se vraćao, tvrdi portal HNV-a.

Kurir.rs/Ujedinjenje.com

Foto: Fonet AP

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:



KURIR TV VESTI UŽIVO: Evo kako su kažnjeni učenici iz Aranđelovca koji su maltretirali devojčicu!

Kurir

Autor: Kurir