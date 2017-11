OBRT ZBOG PRALJKA: Pretio Pusićevoj da će je zaklati, pa se odmah izvinio

Hrvatska policija istražuje pretnje smrću koje su primili poslanici u Hrvatskom saboru zbog komentara na jučerašnje samoubistvo Slobodana Praljka, piše zagrebački portal "Indeks".

Stranka je na Fejsbuku objavila pretnje smrću koje je dobila nekadašnja šefica hrvatske diplomatijeVesna Pusić.

"Izdajico jedna smrdljiva čekaj dok dodem u Zagreb zaklaću te ko prase", piše u porukama Vesni Pusić.



Ona je osobi koja joj je poslala pretnju odgovorila da je prijavljen policiji, na što je on odgovorio: "Nisam u Hrvatskoj izdajico. i znam da me nećes prijaviti jer dobijaš svaki dan tako nešto".



Pusićeva mu je odgovorila da "policija radi i u Nemačkoj" i to "još bolje nego u Hrvatskoj". Na to je Bajšić počeo da se izvinjava: "Oprostite, bio sam ljut, neće više doći do toga, molim vas, oprostite."



Suđenje šestorici Hrvata u "slučaju Prlić" prekinuto je u sredu nakon što je jedan od optuženih Slobodan Praljak popio otrov nakon što mu je izrečena presuda.



Praljku, koji je bio načelnik Glavnog štaba Hrvatskog veća odbrane (HVO), izrečena je kazna od 20 godina zatvora, nakon čega je on ustao, rekao da odbacuje presudu i navodno "popio nešto iz male čašice".



"Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prezirom odbijam vašu presudu", kazao je Praljak.



Njegova braniteljka je rekla da je "popio otrov", a nekoliko trenutaka kasnije su spušteni zastori i prekinut direktan prenos iz sudnice.

