(VIDEO) PROCURIO ZABRANJENI PRALJKOV INTERVJU: Posle samoubistva u Hagu uklonjen s Jutjuba, poslušajte zašto!

Praljak je Hagu izručen početkom aprila 2004. godine. Tri godine ranije dao je intervju novinaru Romanu Bolkoviću, u kom je izneo svoje viđenje situacije u BiH, a razgovor je trajao više od 2 sata.

Zanimljivo je da je deo ovog intervjua pre nekoliko dana uklonjen sa Jutjuba.

"Probajmo da se ponašamo kao u sudnici"



"Danas nam je cilj samo jedno. Ostavićemo svu politiku po strani, bavićemo se isključivo rekonstrukcijom sukoba u BiH", rekao je u uvodu urednik i voditelj Romano Bolković. Intervju je sniman u vreme kad je bilo očigledno da će Praljak biti izručen Hagu.



"Ja sam se, otvoreno govoreći, pripremao za ovu emisiju jer je broj političkih interpretacija o tom ratu tako veliki da je nužno zbog velikog broja mrtvih, zbog groznog rata ponašati se upravo ovako. Probajmo, dakle, da se ponašamo kao u sudnici. Ja ću izneti argumente, hladno koliko je to moguće."

O ambicijama Hrvatske da pripoji deo BiH

Na pitanje voditelja je li bilo ambicija da se Herceg Bosna pripoji Hrvatskoj, Praljak je rekao da je to moglo da se uradi do jeseni 1992. godine.



"Mi smo to mogli da napravimo do kasne jeseni 1992. godine. Posle toga to više nismo mogli. A nije se moglo napraviti iz još nekoliko razloga", objasnio je Praljak.

Muslimani su krenuli na Hrvate zato što su stalno gubili od Srba



"Kada protiv Srba nisu izborili nijednu iole važniju pobedu, oni se okreću prema Hrvatima da nadoknade celu tu situaciju", rekao je Praljak o početku sukoba HVO i Armije BiH.



"Motivi su bili da se negde mora postići vojna pobeda. Vi kad imate vojsku koja trpi poraze, ona jednog trenutka mora imati pobedu. Ali treba konstatovati da je to proizvelo takvo stanje", rekao je Praljak. Dakle, po njemu, kako je govorio, jedan od glavnih sukoba između Hrvata i Bošnjaka leži u činjenici da je Armija BiH gubila rat protiv Srba.

Kurir.rs/ Index.hr

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir