HRVATSKA ČEKA LEDENI VIKEND: Noćas počinje kiša, a tokom noći SNEG I OLUJNA BURA

U centralnoj Hrvatskoj očekuje se do 7 centimetara snega, na istoku zemlje od 3 do 10 centimetara, a u Gorskom Kotaru od 10 do 30 centimetara.

Sneg je moguć čak i u unutrašnjosti Dalmacije, gde bi ga moglo da padne do 3 centimetra snega. Na Jadranu u subotu očekuju olujnu buru, u nedelju južni vetar i jaku kišu, a u ponedeljak orkanski jugo.

I nedelja će početi s vrlo hladnim jutrom, a predveče ponovo počinje da pade sneg. Tek u ponedeljak očekuje se nešto prijatnije vreme.

Zbog snega i hladnoće, zdravstvene vlasti izdale su mere zaštite zdravlja starijih osoba.

