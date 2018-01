SKANDAL U HRVATSKOJ ZBOG UDŽBENIKA: Tompson peva o klanju Srba, a svrstali ga u POSTMODERNU!

Na 76. stranici knjige Sociologija - udžbenik za gimnazije stoji: "Ko zna, možda bismo u postmodernu kulturu mogli da smestimo i Marka Perkovića Tompsona s njegovom jedinstvenom kombinacijom ABBA-ine muzike, hajdučkih tekstova i hevi metal imidža?". Pored teksta je fotografija Tompsona raširenih ruku na koncertu, a iznad natpis: "Tompson – postmoderni umetnik?".

Nenad Fanuk, autor udžbenika i docent na Odseku za kulturološke studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, objasnio je da ta rečenica u udžbeniku stoji još od 2004. godine, a da je čudan spoj zapravo njegov "ironični autorski komentar".

"Lično ne mislim da je Tompson postmodernista. To što sam napisao moglo bi se nazvati postmodernističkim postupkom, malim autorskim hirom, jer je ironično napisano. Naravno da Tompson nije postmodernista, jer da jeste, muzika bi mu zvučala drugačije", rekao je Fanuko za Novi list.

Na pitanje novinara Novog lista da li u udžbenicima ima mesta za ironiju, Fanuko odgovara da nigde nije eksplicitno rekao da je Tompson postmodernista i da svako ko to tako tumači - pogrešno tumači. Izostavljen je i ustaški pozdrav u pesmi "Čavoglave", kao i zabrane koncerata u inostranstvu.

"Naravno da sam to ignorisao, jer se deo knjige u kojoj je Tompson spomenut bavi kulturom, i to kulturom u današnje doba. Ništa nisam hteo da insinuiram. Nisam ni na koji način hteo da Tompsona stavljam u ideološki, nego u ironični kontekst. I na nekim drugim mestima u knjizi malo sam se zafrkavao. Čudi me da je to neko tako ozbiljno shvatio", objašnjava Fanuko i dodaje da je odabrao Tompsona samo zato što je toliko poznat, ali i zato što njegova pesma "Iza devet sela" ima isti početak kao i "Super truper" grupe ABBA.

