TOLNAUER: Samo su politički i nacionalni daltonisti protiv posete Vučića Zagrebu

ZAGREB - Predsednik hrvatskog Saveta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer smatra da samo politički i nacionalni daltonisti, ili oni koji imaju neke druge interese, mogu biti protiv posete predsednika Srbije Zagrebu.

"Iz toga razloga, ovo što se ovde zbiva u bilo kojoj varijanti će imati pozitivnu ulogu. Samo politički i nacionalni daltonisti ili oni koji imaju neke druge interese mogu biti protiv toga. Mora se početi. Tu je niz pitanja", kaže Tolnauer.

On dodaje da su obe manjine, i hrvatska u Srbiji i srpska u Hrvatskoj, izrazito zainteresovane za poboljšanje tih odnosa. "Smatramo da je potez predsednice Hrvatske pozitivan i hrabar, imajući u vidu trenutak koji nije povoljan u političkim odnosima dve države. Postavlja se uvek pitanje tajminga, koji je dobar, neki ga kritikuju. Međutim, objektivno gledajući, svaki tajming je dobar ako se počnu rešavati otvorena pitanja koja neosporno postoje", kaže Tolnauer.

Veruje da je sada upravo dosegnut jedan takav nivo kada treba početi razgovarati, a to je od posebnog interesa ne samo za matične zemlje, nego i za nacionalne manjine koje uvek na kraju koletaralno snose takvu vrstu nesporazuma ili odnosa koji nisu dobri.

"Mislimo da je veoma potrebno i pozitivno da se oni sastaju u bilo kojim okolnostima bez obzira na komentare", ističe on.

Kako kaže, živimo na ovom područuju koji ima višak istorije i koji neke grupacije u političkim istupima i progamima i dalje koriste.

"Mi u mnogim stvarima živimo prošlost. Ima razloga zašto je to tako, tu ima stvari koje nisu raščišhcene i godinama se vuku i istorija ovog prostora je takva da će proći još dosta vremena pre nego što svete stvari ne 'sednu' i sve dok se ne valoruziju istorijski u aspektima koji su istiniti, proverljivi, a ne podložni dnevnim potrebama i revizijama", ističe Tolnauer.

Pozvavši se na izreku Indire Gandi da se "ne možete rukovati ako obe strane pružaju šaku", Tolnauer navodi da, iako su obe strane za to da se pitanja počnu rešavati, to nije moguće preko noći.

"Međutim, ona se moraju otvoriti jer smo mi osuđeni jedni na druge, neće se odavde seliti, ni Hrvatska ni Srbija", kaže on.

Priznaje da ima onih koji ne gledaju blagonaklono na posetu, što se takođe mora razumeti i ne može se očekivati da će se svima to svideti, sve dok se ta pitanja ne reše.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Aleksandar Tolnauer)

Kurir

Autor: Kurir