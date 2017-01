HRVAT PRETUKAO POZNANIKA JER MU JE HRANIO PSA: Nek jede, to su srpske čokoladice! Neće mu biti ništa

Iako događaj datira iz 2004. godine, nedavno je donesena nepravosnažna presuda Opštinskog građanskog suda prema kojoj vlasnik psa Zvonimir F. (34) iz okoline Zagreba mora Damiru S. (30) sa zagrebačke Savice nadoknaditi nešto više od 900 evra štete sa zateznim kamatama jer ga je zbog “kratkog fitilja” udario šakom u oko.

U sukobu je napadnuti mladić zadobio oteklinu i podliv oka, a pomoć je potražio u Urgentnom.

"Kobnog dana sedeo sam ispred zgrade na Savici s Damirom i još par prijatelja. Moja baka izašla je i pitala Damira zašto joj je bacio otirač za cipele na šta joj je on uzvratio uvredama. Damir je u tom trenutku uporno mome psu davao čokoladice ‘Bananko’. Molio sam ga da to ne čini jer mu može ugroziti zdravlje, ali on nije prestajao uz obrazloženje da su to srpske čokoladice i da psu neće biti ništa. Ponovno je naišla moja baka kako bi psu dala hranu i vodu.

Nakon što se pas najeo, Damir ga je navodio na igru mameći ga praznom bočicom. Opet sam ga zamolio da prestane jer će psu punog želuca biti loše, ali narednih 20-ak minuta nije prestajao sa zadirkivanjem", prisetio se u sudnici Zvonimir F., dodajući kako je nakon toga odlučio da ode, ali ga je Damir odgurnuo od sebe.

U jednom trenu kaže da se sagnuo i vezao psa, a kad je hteo da ustane, svojom je glavom udario u Damirovu koji je potom nasrnuo na njega te mu je ispao mobilni koji je uzeo. Mobilni je, dodaje još Zvonimir, prosledio trećoj osobi kako bi ga vratio Damiru koji se, pak, brzo vratio u društvo s nožem te vikao da će ga ubiti. Rezime sukoba je “šljiva” na desnom oku.

"Verbalni sukob vezan uz igru sa psom, pa niti eventualno tužiteljevo drsko ponašanje prema baki tuženika, ne mogu opravdati udarac šakom u oko", objasnila je sudija koja je donela nepravosnažnu sudsku presudu.

