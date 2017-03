HRVATI BI DA PRIHVATE EVRO: Ali samo u turističkoj sezoni

Na Jadranu bi se od ovog leta mogli koristiti evri. Naime, njihov predlog je da se od ove turističke sezone uvede mogućnost plaćanja u evrima, ali do dnevnog iznosa od 200 evra. Ova mera, kaže Kristić, treba da obuhvati celu Hrvatsku.

"Ključna reč je ograničeno, da se ne bi pomislilo o evroizaciji. To je podsticajna mera. U poreskoj reformi došlo je do promene stopa i u ugostiteljstvu. Tada smo se složili da to može dovesti do poremećaja u tom sektoru.

Predlagali smo različite mere. Komunicirajući puno sa ugostiteljima i trgovinskim sektorom jedna od mjera koja bi pomogla bi bilo uvođenje eura, ali ograničeno. Istraživanja su pokazala da su deseci miliona eura, koji bi se trebali potrošiti, zbog nemogućnosti plaćanja, propuste i potroše na drugim destinacijama – kazao je Kristić. Dodao je da se već sada ponekad dogodi da turisti plaćaju u eurima.

"Svojevrsno plaćanje već postoji, ali to nije ozakonjeno. To rade oni koji imaju dovoljno hrabrosti. Ali nema razloga da to ne ozakonimo i potrošnja će značajno biti uvećana. I država će kroz poreze imati koristi, ali će i poduzetnici, a posebno ugostitelji koji su ugroženi povećanjem stopa, imati veće prihode.

Gari Kapeli, ministar turizma, kratko je komentarisao Mostovu inicijativu. "Zna se šta se može, a šta ne plaćati u evrima. Šta će dalje biti, videćemo", kazao je Kapeli.

(Faktor.ba)

