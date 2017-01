NAJMOĆNIJI HRVAT U RUSIJI: Ovaj Splićanin spaja Putina i Tilersona

U obimnom članku koji opisuje Tilersonovu poslovnu karijeru u Eksonu, koji je ovih dana obajvio Vol strit džurnal (WSJ), na više mesta se ističe važna uloga koju je odigrao Željko Runje, nekadašnji čelni čovek poslovnice Ekson mobajla u Rusiji, a današnji potpredsednik Rosnjefta, najveće svetske naftne kompanije.

Željko Runje (Foto: Facebook)

Upravo je Runje bio glavni operativac velikog širenja poslovanja te američke kompanije u Rusiji i ključna osoba u sklapanju 3,2 milijarde dolara teškog ugovora o saradnji Eksona i Rosnjefta u istraživanju i eksploataciji velikih ležišta nafte u ruskom delu Arktika, piše WSJ. Zahvaljujući njemu Ekson je dobio pristup arktičkim, ali i velikim sibirskim i crnomorskim ležištima ugljovodonika.

If you want to know more about Tillerson-Putin, talk to Glenn Waller (at ExxonMobil) & Zeljko Runje (at Rosneft formerly at ExxonMobil)