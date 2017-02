OREPIĆ: Balkanska ruta zvanično zatvorena, ali zato imamo šverc ljudi i krimnalne radnje!

To, rekao je Orepić, treba odvojiti i ne stavljati u kontekst problematike migranata.

"Obišao sam susedne zemlje jer smatram da se ilegalni procesi rešavaju dobrom saradnjom prvenstveno susednih zemalja. Kontaktirao sam sa Slovenijom, bio sam u Srbiji i u BiH. U Mađarsku idem 20. februara, a planiram da idem i u Crnu Goru. Bitno je demotivisati te procese čistim operativnim radom na granicama i vraćanjem onih koji su ilegalno ušli natrag u zemlju iz koje su došli", rekao je Orepić u intervjuu za Dojče vele. Možemo, kazao je, treba čak preispitati da li je zaštita koju ljudi ilegalno traže nešto što se može staviti u okvire azila.

Vlaho Orepić: Ono što zovemo azilantima zapravo su ekonomski migranti (Foto: Beta/Damir Senčar)

"Azil je kad neko iz nesigurnog okruženja dođe u sigurno okruženje, prijavi se vlastima i dobije potrebnu zaštitu. No, mi smo u situaciji da ljudi koji dolaze iz sigurnih okolnosti prolaze kroz nekoliko država izbegavajući da se prijave vlastima, sve dok ne dođu do odredišta u kom žele da se prijave. Njihova očekivanja izlaze izvan okvira azila, a njihove zahteve moramo nazvati drugačije", naveo je Orepić. Upitan kako bi oni mogli biti nazvani, ministar kaže da ih sada popularno zovu ekonomskim migrantima.

"To je najbliže istini i na taj način to treba posmatrati. Mislim da se Hrvatska do sada pokazala kao izuzetno humana, prijateljska i bezbedna zemlja. Tvrdim odgovorno da nema potrebe da iko ilegalno prelazi našu granicu. Ići ćemo na neposrednu saradnju sa susednim policijama kod pitanja nadzora granica i readmisije", kazao je, između ostalog, Orepić.

