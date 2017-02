(VIDEO) STRAVA U ZAGREBU: Izmasakrirao trudnu devojku (18) posle oproštajne večere! IZBODENA 30 PUTA

Ovaj momak, inače od ranije poznat policiji, izmasakrirao je devojku sa više od 30 uboda nožem, od kojih je većina bila u vrat, dok je nesrećn Kristina sedela u svom autu. Motiv je navodno to što Komšić nije mogao da se pomiri s činjenicom da Kristina ima novog dečka i da je trudna.

Višestruke ubodne rane nožem, koji je u begu odbacio u kontejner, stotinjak metara od svoje kuće, naneo joj je na parkingu, neposredno pošto je ušla u automobil. Zločin se dogodio posle izlaska koji je trebalo da bude, kako tvrdi majka žrtve Vesne Krupljan, "oproštajna večera, za dobra stara vremena i konačni raskid".

Kada je Kristinu divljački izbo pred zgradom gde živi i ostavio je u upaljenom autu, Komšić je otrčao na drugi kraj grada i prema rečima svedoka, posle ulaska u porodičnu vilu vikao: "Zovite Hitnu, zovite policiju", te se potom predao vlastima.

" Bilo je samo pitanje vremena kad će joj nauditi. Davidu nije odgovaralo što je odlučila da raskine i što je u drugoj vezi s momkom s kojim je bila trudna dva meseca. Najmanje tri puta ga je prijavila policiji, bila mu je čak i izrečena zabrana prilaska koja je u međuvremenu ukinuta.

Zamislite, pa Kristina i David su deca. Znaju se od osnovne škole. Prekidali su nekoliko puta. Znate kakva je ta mladalačka ljubav. Prvo ide pa onda ne ide. I tako u krug.

Prošle godine kad je slavila punoletstvo i organizovala rođendansku zabavu, David joj je dao prsten i veliki buket ruža.O vezi s njim nije previše pričala. No u poslednje vreme videla sam da je nešto muči. Nakon druženja s Davidom kući je dolazila ljuta", ispričala je za Jutarnji list u potpunom šoku majka ubijene devojke, pritom strahujući kako bi "David i za smrt njene kćeri mogao da se izvuče".

To je rekla jer se izvukoa bez kazne posle saobraćajne nesreće prošle godine, kada je David vozeći "mercedes" ubio penzionera koji je prelazio ulicu. Za razliku od Kristine koja je posećivala porodicu Komšić i navodno bila miljenica Davidove majke, David je u stan Krupljanovih ulazio samo ako je ona bila sama.

"Zgazio je čoveka, i nikom ništa. Prijavljivali smo ga za pretnje, i opet ništa. Ukrao joj je i moblni. Udario ju je nogom u glavu. Čak mi je policajac u stanici jednom prilikom rekao: "Davida nam je već preko glave". S njim kao da niko ne želi da se bavi", priča majka preminule.

Roditelji ubice su imućni bave se ugostiteljstvom, imaju veliku vilu, hotel javlja "Index". Osim Davida, imaju još dve ćerke.

"Nisu me ni pozvali da mi izjave saučešće, mada ni ne želim da me nazovu, ali nisu se ni udostojili da to urade", kaže na kraju Kristinina majka, kojoj je Kristina bila jedino dete.

(ndex.hr)

