(VIDEO) RUSVAJ U ĐAKOVU; Autom uleteo u zgradu Gradske uprave, nožem jurio portira i pretio!

"Čovek je očito psihički bolestan, nema to apsolutno nikakve veze s politikom. Prvo je u prodavnici obuće izvređao radnicu, tražio da mu da cipele, lupao. Pa je u 'Fini' nožem razbio šalter i onda se zabio automobilom u masivna hrastova vrata na ulazu u Gradsku upravu. S nožem u ruci trčao je za portirom po zgradi. Odmah sam otišao dole, u međuvremenu je on izašao, šetao malo po korzu, pa ga je policija uhapsila", ispričao je gradonačelnik Zoran Vinković.

Gradonačelnik kaže da izgrednik nije iz Đakova, da nema dodira s gradom i da napad nije povezan politički ili usmeren protiv njega.

"To je ona ista osoba koja je krajem januara vukla automobilom lešinu svinje i zatim je ostavila pred Gradskom upravom. Sud ga je pustio, zanima me da li će i sada. Najveći je problem u svemu što je on nekoga mogao da ubije. Tim putem prolaze deca, turistički vodiči vode grupe turista", upozorava gradonačelnik i dodaje da se ne plaši za svoju budućnost.

