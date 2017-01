(VIDEO) TATA, JA SAM GLADAN: Potresna priča iz zagrebačkog tramvaja digla Hrvatsku na noge

Potresno svedočanstvo iz tramvaja objavila je studentkinja Kristina Paić (21) da bi, kako je rekla, otvorila ljudima oči da deca ne gladuju samo u Africi, nego i u komšiluku svakog od nas.

"Ušao je na zadnjoj stanici i jedva uspeo da dođe do sedišta jer teško hoda. Kolicima i štakama zapinjao je za ljude u tramvaju. To mi je i privuklo pažnju. Dečačić u kolicima se probudio, a on mu je poželeo dobro jutro. 'Tata, ja sam gladan', reklo je dete, a otac je odvratio da je danas uspeo da kupi samo jedno manje pecivo jer nije bilo plastičnih boca. 'Ali, tata će se već nekako snaći', rekao mu je", napisala je Kristina i pokrenula priču koja je dirnula celu Hrvatsku.

Ilija Karamatić izdržava suprugu i dvoje male dece iako boluje od multiple skleroze (Foto: Printscreen Facebook)

Ubrzo su se javili ljudi koji poznaju oca dvoje dece. Reč je o Iliji Karamatiću (37) iz Zagreba, koji je u invalidskoj penziji od 2010. godine, kada je oboleo od multiple skleroze. Ćerkica mu ima 8 godina i ide u prvi razred, a trogodišnjak, koji je s njim bio u tramvaju, od februara kreće u vrtić. Podstanari su, a Ilijin račun je u blokadi.

"Nisam mogla da verujem da je ceo tramvaj okrenuo glavu od njega. Tek mu je jedna gospođa potiho u ruku gurnula 20 kuna. Izašla sam iz tramvaja za njim i obratila mu se", priča Kristina, koja je tako saznala da Ilija boluje od multiple skleroze, zbog koje jedva hoda. Ispričao joj je da je zadnjih mesec dana proveo u bolnici, a za to vreme decu mu je čuvala gospođa kojoj je morao da plati 3-500 kuna.

Kristina je Iliji ponudila da mu pričuva decu kad god treba, potpuno besplatno. U obližnjoj prodavnici kupila mu je osnovne potrepštine i svatko je otišao svojim putem, ali nije mogla da se smiri. Tako je Fejsbuku napisala status koji je pokrenuo ljude. Ubrzo pošto je poruka objavljena, javili su se mnogi koji žele da pomognu, a osnovana je i posebna Fejsbuk stranica "Hrabri tata i njegovi klinci", gde se razmenjuju informacije i dogovara pomoć.

Ni Ilija ni njegova supruga Nataša Maletić (40) ne veruju da ima toliko dobrih ljudi. Nataša ne radi da bi mogla da se brine o mužu i deci.

"On nema nikog osim mene", kaže ona.

On nema nikog osim mene: Nataša se brine o celoj porodici (Foto: Printscreen HRT)

"Od juče nam je kroz kuću prošlo više od hiljadu ljudi, a telefon sve vreme zvoni. pa ne stižem da se svima javim. Svima zahvaljujem, ali nismo jedini kojima je potrebna pomoć", kaže Ilija i dodaje da će deo doniranog novca poslati jednoj ženi iz Osijeka koja s dvoje dece živi u jednoj sobi.

Poklonima se najviše raduju deca, koja s nestrpljenjem prebiraju po svakoj kutiji i kesi. Pavica, koja ide u prvi razred, dobila je novu školsku torbu od koje se ne odvaja.

"Moja stara torba bila je pocepana, pa ju je tata zalepio. Ova sad ima i točkove i puno pregrada. Predivna je - oduševljeno je pokazivala torbu novinarima, dok je mlađi brat trčao oko nje s novim helikopterom u rukama.

Ali pravo oduševljenje izbiloje kad su stigli paketi od Dinama, koje je donio Mario Šitum. Pavica je pronašla sveske i pernicu, koje je odmah spakovala u novu torbu. Dan uoči njenog rođendana, Dinamo je pozvao celu porodicu u Maksimir, na utakmicu sa Slaven Belupom.

Autor: Jutarnji.hr,24sata.hr