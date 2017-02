OTAC BRUTALNO UBIJENOG MOMKA IZ SLOVENIJE: Nisam mogao da gledam video na kom mi muče sina do smrti! Region 12:13, 16.02.2017. 2

Majka Aleša Oloveca, jednog od osumnjičenih za maltretiranje mladića koje je prenosio na FB, tvrdi da je on stalno bio na mreži da je bio besan

Jedan od osumnjičenih je samo rekao kako mu je žao i da je bio pijan dok su tukli mladića. Na pitanja nisu odgovarali, pa je motiv premlaćivanja i dalje nepoznat, rekla je u sredu slovenačka tužiteljka Mateja Roguljič nakon ispitivanja Aleša Oloveca. i Martina Kovača.

Protiv obojice je podignuta optužnica za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnom posledicom. I dok su ih u utorak izvodili od istražnog sudije u Krškom, osumnjičen su ćuteli i nisu želeli da odgovaraju na pitanja novinara. Sud je odredio da će tokom istrage biti u istražnom zatvoru.

U utorak je tužilaštvo moralo da izmeni krivičnu prijavu jer je teško povređeni Andrej C. (26) preminuo u bolnici u Ljubljani. Doktori su se u ponedeljak i utorak borili za njegov život. Nažalost, povrede su bile preteške, a telo iscrpljeno nakon višečasovnog mučenja i mlaćenja. Zlostavljanje su prijatelji prenosili uživo u noći na ponedeljak. U jezivu videomaterijalu koji traje 23 minuta čulo se kako vređaju Andreja i snimaju njegovo neprepoznatljivo i krvavo lice.

U samo desetak sati, koliko je video bio dostupan, pregledalo ga je više od 250.000 ljudi.

Alešova majka pojavila se potresena ispred sudnice u Krškom. Na pitanje novinara o zločinu njenog sina ona je smo odgovorila da on mora odgovarati. “Andreja sam videla samo dva puta i žao mi ga je. Kakve su probleme momci imali, ne znam. To samo oni znaju”, kratko je prokomentirsala. Dodala je kako je njen sin stalno bio na Fejsbuku i da mu je neko stao na žulj. “Njegova dela nikako ne podržavm. Sam je to sebi napravio. Sve mu daš, ali pamet nikako”, zaključila je ona.



Slovenci su na društvenim mrežama pokrenuli i stranice na kojima traže kaznu doživotnog zatvora za napadače. Zasada je taj predlog podržalo više od 6000 ljudi.

“Komšije su mi prvi rekli da su mi napali sina. Posle njih došli su do mene policajci. Na sekundu sam samo vidio kako izgleda. Nisam mogao gledati video kako ga muče”, rekao je Andrejev otac Jože za Slovenske novice. Celi ponedeljak i utorak proveo je sa drugim sinom u bolnici u Ljubljani. Andrej je do smrti bio u komi, priključen na aparate.

(24sata.hr)

http://chats.viber.com/kurir