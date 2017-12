MAKEDONSKI ROMEO I JULIJA: Muslimanka se verila sa pravoslavcem, dogovor surovo raskinut a onda su saznali šokantnu vest

"Svoju sreću niko ne zna, i to je zaista tako. Oduvek sam priželjkivao srećnu i lepu porodicu sa veselom i bezbrižnom decom. Penjući se stepenicama života i dolazeći do vrata prave ljubavi, neko me je sapleo, i sada sam ponovo na dnu. Ispred mene su ponovo hiljade i hiljade stepenika, a da li ću sakupiti dovoljno snage i energije da se popnem, ne znam - počeo je priču za televiziju Sitel.

Kako kaže, ono što je jednom slomljeno, koliko god ga lepio i popravljao i prepravljao, uvek ostaje slomljeno. Tako je i sa ljudskom dušom.

"Sećam se kao da je juče bio dan kada sam je upoznao u jednom noćnom klubu, moju do nedavno verenicu. Iste noći sam znao da ćemo biti srećni ako ostanemo zajedno. I da, baš tako je i bilo. Naša ljubavna avantura je prerasla u stabilnu i čvrstu ljubavnu vezu koja je trajala 14 meseci. Ali, sve što je lepo, kratko traje, rekao je neko, i baš tako je i bilo.

"Kada sam je zaprosio, njen otac mi je rekao da će biti moja samo ako ja postanem musliman i sunetem se (obrezivanje). Drugačije ne dolazi u obzir. Nisam znao šta da radim. Nisam mogao da se odlučim. Jednostavno, morali smo da raskinemo. U međuvremenu, ispalo je da je ona trudna već petu nedelju. Niko osim nje i mene za to nije znao.

Nakon puno neprospavanih noći i prolivenih suza morala je da abortira. Nepunih mesec dana kasnije čuo sam da je otišla u Tiranu. Tri godine je nisam video, niti išta čuo o njoj. Možda je negde srećna i uspešna - završio je svoju ispovest mladić iz Prilepa.

Kurir.rs/Sitel

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir