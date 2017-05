BIA I LAZANSKI SPROVODILI PROPAGANDU U MAKEDONIJI: Ovo su prisluškivani razgovori tajne službe!

KRIK je objavio da je pripadnik BIA Goran Živaljević, koji je u veče nereda sa demonstrantima ušao u makedonsko Sobranje, 3. marta ove godine pozvao Ivana Stoilkovića, poslanika u makedonskom parlamentu i predsednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.

"Hej, smestio sam ovoga, izbrifovao sam ga o kolumni koju treba danas da napiše za ʼPolitikuʼ. Idemo (on i novinar) na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče, nazvaću te", Stoilković je, navodno, preneo Živaljeviću, piše u trasnkriptu razgovora u koji je KRIK imao uvid.

KRIK navodi da se u sledećem razgovoru, koji je obavljen narednog dana, otkrilo da je novinar Miroslav Lazanski. Stoilković je, navodno, rekao da ga vodi na sastanak sa šefom vladajuće makedonske partije Nikolom Gruevskim.

Dan posle ovog sastanka, u "Politici" je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog, novinara i poslanika u Skupštini Srbije, s naslovom "Ne damo Makedoniju".

Dana kada je objavljena kolumna, Živaljević i Stoilković su se ponovo čuli u večernjim časovima, piše KRIK.

"Javio se Lazanski malopre. Kaže tekst prebacuje rekorde čitanosti u Srbiji", reči su Stoilkovića prema transkriptima za koje KRIK tvrdi da je u njih imao uvid.

"Odlično, odlično", odgovorio je Živaljević.

KRIK navodi da su ovi transkripti deo materijala koji je makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stoilkovića.

"Novinari KRIK, TV Nova i OčRP videli su izveštaje agencije, transkripte, audio zapise i fotografije. U dokumentima se tvrdi da je makedonska služba imala odobrenje suda da vrši nadzor", navodi se u tekstu objavljenom na ovom portalu.

Dodaje se da makedonska obaveštajna agencija tvrdi da sakupljeni dokazi pokazuju da je "uz posredovanje Živaljevića i Stoilkovića u martu 2017. godine, novinar i vojno-politički komentator i član parlamenta iz vladajuće SNS stranke Miroslav Lazanski doveden u Makedoniju sa ciljem da izvede propagandne akcije".

Pripadnik BIA Živaljević, davao je instrukcije Stoilkoviću koji je usmeravao Lazanskog sa kim treba da razgovara i kojim temama da se bavi, piše u dokumentima, a prenosi KRIK.

Lazanski demantuje propagandni radLazanski je za KRIK demantovao obavljanje propagandne aktivnosti u Makedoniji i rekao da je samo radio svoj novinarski posao.

"Ja niti sam služba, niti sam portparol službe, ja dole nisam bio kao narodni poslanik - već kao novinar ʼPolitikeʼ i neko ko je radio priloge za televiziju Republike Srpske", rekao je Lazanski.

Dodao je da je tokom novinarske karijere imao kontakte sa šefovima velikih obaveštajnih službi i da je njegov običaj da kada dođe u neku stranu zemlju, da se javi našoj ambasadi.

"Gospodin Živaljević je uredno i legalno akreditovan predstavnik naše BIA-e u Skoplju", rekao je Lazanski.

On je potvrdio susret sa Gruevskim, koji je opisao kao neuspeli pokušaj intervjua.

"Ja sam sa Gruevskim razgovarao kao novinar, kao što sam razgovarao i sa Živaljevićem i sa liderom Demokratske partije Srba. Trebalo je da to bude intervju sa Nikolom Gruevskim, ali on je rekao ’ajde to malo da odgodimo’ i posle postalo prošlo vreme i nije bilo interesantno", kaže Lazanski.

