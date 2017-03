IVO VAJGL: Demonstracije u Makedoniji organizovane da bi se produbile podele

Vajgl je posle posete Skoplju ocenio da se težište krizne situacije sve više kreće ka međuetničkom konfliktu.

On je istakao da je u razgovoru sa liderom vladajuće VMRO DPMNE Nikolom Gruevskim rekao da su demonstracije pravo ljudi da iskažu mišljenje, ali da je opasno kada postoji realna sumnja da su organizovane da se podgreje situacija sa namerom da se prodube podele među ljudima.

"Tada postaju opasne i nisu odraz demokratije, nego želja za populizmom i nemirima", rekao je Vajlg.

Demonstracije su počele krajem februara na poziv Gruevskog.

Ukoliko se kriza ne reši, u EP će biti održana rasprava da bi se utvrdilo koji je stav Makedonije i prema politici u zemlji i makedonskim državljanima.

"Neće se glasati za izveštaj. To može da se shvati kao opomena ili kao neki vid sankcija. Jasno je da EU ima i druge instrumente, počevši od finasijskih", rekao je on. Kako je istakao, ako se kriza produži, to može da dovede do ozbiljnih reperkusija u regionu i u Makedoniji, pa treba da se razgovara i o drugim koracima.

Povodom odluke predsednika Makedonije Đorđa Ivanova da izbegne da se sastane sa delegacijom koju je predvodio evrokomesar Johanes Han, u kojoj je bio i Vajgl, pod izgovorom da se kasno vraća u Skoplje, slovenački evroposlanik je rekao da su dovoljno dugo ostali i da je mogao da se sretne sa njima.

"Očigledno nije želeo da se sretne sa nama. Pročitao sam njegovu poruku u kojoj je naveo šta je imao da kaže, pa neka sada govori narod. Ta poruka ne može da se razume drugačije nego pozivanje ljudi na proteste i mislim da je to jedan neodgovoran poziv", rekao je Vajlg.

