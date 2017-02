NAPADNUT POSLANIK SDSM: Rođak Gruevskog naredio obezbeđenju da premlati Zekirija!

Poslanik Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Muhamed Zekiri izjavio je da ga je fizički napalo obezbeđenje bivšeg šefa Uprave za bezbednost i visokog funcionera VMRO DPMNE Saše Mijalkova koji je to odmah demantovao.

Zekiri je, kako prenose makedonski mediji, rekao da je sinoć dok je bio u jednom kafeu u centru Skoplja, napadnut na zahtev Mijalkova koji je bliski saradnik i rođak lidera VMRO DPMNE Nikole Gruevskog.

"Incident je izazvalo obezbeđenje Mijalkova, a on je to direktno zatražio", rekao je poslanik SDSM, prenosi portal Faktor.mk. Zekiri je rekao da je u kafeu bio sa savojim društvom i da im je prišla jedna osoba i rekla im da odmah napuste lokal jer je tu privatna zabava.

"Pokušao sam da mu objasnim da imamo rezervisan sto, ali ga je on prevrnuo. Zatim je počelo guranje, a ja sam video da je u lokalu Mijalkov. Jedan je onda izvadio policijsku značku, a drugi me je udario s leđa", tvrdi Zekiri koji je rekao da je to prijavio policiji.

Zekiri je kasnije na Fejsbuku napisao da ni posle višečasovnog čekanja u policijskoj stanici nije uspeo da da izjavu, zato što se, kako je naveo, "dežurni policajac plašio da je napiše, jer je spomenuo ime Mijalkova".

Bivši direktor Uprave za bezbednosti i kontraobaveštajne poslove Ssašo Mijalkov je negirao sve tvrdnje Zekirija, navodeći da je "potpuna laž i kleveta da je Zekirija napao neko od njegovog obezbeđenja".U saopštenju je Mijalkov zatražio od Zekirija da mu se hitno izvini, uz pretnju da će ga tužiti sudu ako to ne uradi.

