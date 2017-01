SNEG PONOVO ZATRPAO MAKEDONIJU: Mnoga naselja odsečena, a tek ih očekuju ESKTREMNI USLOVI!

Državno preduzeće "Makedonija put" saopštilo je da su njihove ekipe na terenu i da održavaju prohodnima sve putne pravce.

Prema Auto-moto savezu Makedonije, zbog velikih snežnih nanosa neprohodan je pravac Skoplje – Makedonski Brod, preko prelaza Jasen.

Od tog mesta u zapadnom delu zemlje danima je odsečeno 11 sela, do kojih je lokalni put i dalje neprohodan. U Makedoniji se do kraja dana očekuje oblačno i pretežno hladno vreme, sa povremenim kišnim i snežnim padavinama i temepraturama od minus šest do plus pet stepeni.

Najniža temperatura jutros je izmerena na zapadu zemlje u Mavrovu i iznosila je minus osam stepeni Celzijusa, a u Lazarepolu je izmereno minus četiri stepena. Na istoku zemlje najhladnije je bilo u Berovu - minus četiri stepena.

FOTO: Printscreen/Youtube

Snežni pokrivač je najviši u Lazarepolu – 71 centimetar, a u Mavrovu je 64 centimetra. U Skoplju je jutros izmeren snežni pokrivač visok 14 centimetara, a najmanji je bio u Ohridu, jedan centimetar.

Prema lokalnim medijima, meteorolozi su najobimnije snežne padavine najavili za sredu i čertvrtak, a očekuje se da sutra napada 20 do 30 centimetara snega.

(Beta)

