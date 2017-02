(VIDEO) MAKEDONIJA NA KORAK OD VLADE: Dve albanske stranke spremne na koaliciju sa Zaevim

"Besa" i Alijansa za Albance zatražili su od Zaeva i SDSM da što skorije započne pregovore o formiranju parlamentarne većine i o sastavu nove Vlade.

Ove dve albanske stranke, koje su na vanrednim parlamentarnih izborima osvojile zajedno osam mandata, traže prihvatanje albanske platforme sa posebnim akcentom na uvođenje albanskog kao drugog zvaničnog jezika u Makedoniji.

.@Zoran_Zaev seeks to take turn at building new coalition. @AtlanticCouncil meets @SDSMakedonija in Skopje. pic.twitter.com/h4EItDnOU0